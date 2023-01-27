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НОВОСТИ

Куангнинь стремится привлечь 14 млн. туристов в 2023 году

Северо-восточная пограничная прибрежная провинция Куангнинь стремится принять 14 млн. туристов и заработать на них почти 27 трлн. донгов (1,2 млрд. долл. США) в этом году. Фам Тхи Оань, глава Департамента культуры и информации города Монгкай, сказал, что с тех пор, как в сентябре 2022 года была введена в эксплуатацию скоростная автомагистраль Вандон-Монгкай, количество посетителей в этом районе значительно увеличилось. В этом году Монгкай планирует принять 1,5 млн. посетителей, что на 50% больше, чем в 2022 году.

Монгкай открыл пилотную систему бесплатного Wi-Fi и точки сканирования QR-кода для лучшего обслуживания туристов, а также список поставщиков услуг в городе.

В 2022 году, после того, как COVID-19 удалось сдержать, Куангнинь был одним из первых мест, которые приветствовали туристов. Провинцию посетило около 11,6 млн. человек, что составляет 122% от установленного целевого показателя. Из этих цифр на долю международных прибытий пришлось более 300.000 человек, что на 508% больше, чем в 2021 году, в то время как количество внутренних посетителей составило 11,2 млн. человек, что на 160,6% больше в годовом исчислении. Общий доход от туристического сектора оценивается почти в 22,6 трлн. донгов.

ВИА

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