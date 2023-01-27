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Куангнинь стремится привлечь 14 млн. туристов в 2023 году
Монгкай открыл пилотную систему бесплатного Wi-Fi и точки сканирования QR-кода для лучшего обслуживания туристов, а также список поставщиков услуг в городе.
В 2022 году, после того, как COVID-19 удалось сдержать, Куангнинь был одним из первых мест, которые приветствовали туристов. Провинцию посетило около 11,6 млн. человек, что составляет 122% от установленного целевого показателя. Из этих цифр на долю международных прибытий пришлось более 300.000 человек, что на 508% больше, чем в 2021 году, в то время как количество внутренних посетителей составило 11,2 млн. человек, что на 160,6% больше в годовом исчислении. Общий доход от туристического сектора оценивается почти в 22,6 трлн. донгов.