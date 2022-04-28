Куангнинь стремится поддержать журналистов на SEA Games 31

На мероприятии выступил директор Управления культуры и спорта провинции Нгуен Мань Ха. Фото: ВИА Организационный комитет 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) в Куангнинь провел 27 апреля пресс-конференцию, посвященную подготовке к 7 видам спорта, которые пройдут в северо-восточной провинции.

В Куангнине пройдут соревнования по пляжному волейболу и гандболу, триатлону, женскому футболу, волейболу в помещении и шахматам, в которых примут участие 535 спортсменов.

Провинция примет около 100 иностранных официальных лиц и гостей, а также около 100 журналистов.

Директор провинциального Управления культуры и спорта Нгуен Мань Ха сообщил, что модернизация всех объектов завершена, а также объектов размещения для делегатов, судей, спортсменов и тренеров.

Он добавил, что оргкомитет также уделяет должное внимание профилактике и контролю COVID-19, тестированию на допинг.

Управление туризма провинции разработало планы экскурсий для иностранных делегаций и организует рекламные акции, особенно в бухте Халонг, Йенты и музее Куангниня.

Заместитель директора Управления информации и коммуникаций провинции Ле Куанг Нгок сказал, что организационный комитет сделает все возможное, чтобы поддержать журналистов, и создаст горячую линию для получения отзывов и запросов.

SEA Games 31 на тему «Ради более сильной Юго-Восточной Азии» пройдет в столице страны Ханое и 11 соседних провинциях и городах с 12 по 23 мая.

Ожидается, что Игры привлекут около 10.000 участников, включая 40 видов спорта и 526 событий. Мероприятие, проходящее раз в два года, было первоначально запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за воздействия пандемии COVID-19.