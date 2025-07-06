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НОВОСТИ

Куангнинь создает новый промышленный кластер

Северная провинция Куангнинь создала новый промышленный кластер в общине Куангдык, чтобы расширить производственные площади, привлечь инвестиции и создать местные рабочие места. Промышленный кластер «Куангдык», занимающий площадь около 70 гектаров, будет располагать инфраструктурой, включающей транспорт, электричество, водоснабжение и очистку сточных вод.

Основным инвестором проекта выступит инвестиционная компания Green Park Industrial Cluster Investment JSC.

В кластере будут размещены предприятия по переработке, производству, оптовой и розничной торговле, а также услуги по ремонту автомобилей.

В июне в провинции были созданы еще два кластера - Йентхо в районе Хоангкуэ и Куангтхань в общине Куангдык - с аналогичной промышленной направленностью.

Они также будут поддерживать складское хозяйство и логистику, услуги прачечной, ремонт компьютеров и электроники, а также производство товаров и услуг бытового назначения. Ожидается, что все новые кластеры начнут работу к концу июля.

С учетом этих дополнений в Куангнинь теперь насчитывается 13 промышленных кластеров площадью более 630 га.

Цель кластеров - перенести загрязняющие окружающую среду или неправильно зонированные ремесленные производства из жилых районов, улучшить охрану окружающей среды и пожарную безопасность, привлечь новые проекты и создать рабочие места для местного населения.

ИЖВ/ВИА

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