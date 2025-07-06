НОВОСТИ
Куангнинь создает новый промышленный кластер
Основным инвестором проекта выступит инвестиционная компания Green Park Industrial Cluster Investment JSC.
В кластере будут размещены предприятия по переработке, производству, оптовой и розничной торговле, а также услуги по ремонту автомобилей.
В июне в провинции были созданы еще два кластера - Йентхо в районе Хоангкуэ и Куангтхань в общине Куангдык - с аналогичной промышленной направленностью.
Они также будут поддерживать складское хозяйство и логистику, услуги прачечной, ремонт компьютеров и электроники, а также производство товаров и услуг бытового назначения. Ожидается, что все новые кластеры начнут работу к концу июля.
С учетом этих дополнений в Куангнинь теперь насчитывается 13 промышленных кластеров площадью более 630 га.
Цель кластеров - перенести загрязняющие окружающую среду или неправильно зонированные ремесленные производства из жилых районов, улучшить охрану окружающей среды и пожарную безопасность, привлечь новые проекты и создать рабочие места для местного населения.