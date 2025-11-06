НОВОСТИ
Куангнинь решительно борется с незаконным выловом морепродуктов
Контроль за рыболовецким флотом в Куангнине значительно усилен, особое внимание уделяется ликвидации так называемых «трех нет» судов — без регистрации, без лицензии и без системы спутникового слежения — а также обеспечению прозрачности и прослеживаемости происхождения улова морепродуктов.
На сегодняшний день большинство существующих недостатков и проблем устранено, а отдельные показатели выполнены досрочно. В частности, уровень регистрации рыболовецких судов достиг 100%; обновление данных судов в системе Vnfishbase — 100%; поддерживается 100%-ная синхронизация судов длиной от 15 метров в системе VMS; лицензии на вылов морепродуктов выданы на 100%; подтверждение и обработка случаев потери связи судов с системой VMS в море достигли 100%. Одновременно информационно-разъяснительная работа значительно повысила правосознание и понимание рыбаками законодательства о морепродуктах и правил ННН-промысла.
В ряде ключевых районов достигнуты конкретные результаты. В специальной экономической зоне Вандон меры по борьбе с ННН-промыслом эффективно сочетаются с управлением и охраной морских биоресурсов. К началу ноября 2025 года Вандон выдал лицензии на вылов морепродуктов для 878 рыболовецких судов — 100% от общего числа. Особенно отмечается, что ни одно судно и ни один рыбак из Вандона не занимались незаконным выловом морепродуктов за рубежом.
Контроль судов посредством системы мониторинга (VMS) и управление портами осуществляются строго в соответствии с нормативами. В рыбном порту Кайронг (Вандон) процедуры контроля входа и выхода судов, а также надзор за объемом вылова морепродуктов выполняются в полном соответствии с установленными правилами.
С 1 января по 18 августа 2025 года порт Кайронг оформил 1 551 акт проверки судов при заходе и выходе из порта. Примечательно, что не было зафиксировано ни одного случая выхода судна без необходимых условий. В рамках контроля было собрано 597 судовых журналов промысла и подтверждено 604 заявки на выход и 546 на вход судов через электронную систему прослеживаемости (ECDT).
Параллельно ведется активная работа по патрулированию, контролю и пресечению нарушений на море со стороны силовых структур, включая пограничные войска и полицию. В 2025 году органы правопорядка в зоне Вандона рассмотрели 13 административных дел, наложив штрафы на общую сумму 164 500 000 донгов. Основное внимание уделяется выявлению и изъятию запрещенных орудий лова: конфисковано и уничтожено 9 комплектов электрических рыболовных установок.
Тем не менее борьба с нарушениями по-прежнему сопряжена со значительными трудностями, особенно на обширных морских участках, находящихся под контролем пограничного поста Кото.
Подполковник Нгуен Чунг Киен, начальник поста пограничной охраны Кото, отметил: «Преступная активность в регионе незначительна, однако основная проблема заключается в незаконном вылове морепродуктов. Нарушители часто пользуются неблагоприятными погодными условиями или смешиваются с добросовестными рыбаками, чтобы обмануть силы правопорядка, что осложняет обнаружение, проверку, задержание и наказание».
Для повышения эффективности борьбы пограничный пост Кото продолжает совершенствовать профессиональную подготовку, укреплять контроль за районом, усиливать патрулирование и защиту морской зоны; строго соблюдать дисциплину и решительно не допускать соучастия или попустительства незаконной деятельности. Подразделение тесно сотрудничает с межведомственными силами уезда Кото, не разрешая выход в море судам без полного комплекта документов, оборудования и выполнения всех требований, установленных для законного промысла морепродуктов, добавил подполковник Нгуен Чунг Киен.
Несмотря на достигнутые успехи, в Куангнине сохраняются проблемы, требующие срочного решения для снятия «желтой карточки». По информации Народного комитета специальной экономической зоны Вандон, нарушения правил вылова и охраны морепродуктов становятся все более изощренными и трудно выявляемыми без масштабных совместных рейдов. Кроме того, хотя 100% рыболовецких судов длиной свыше 15 метров оборудованы системами VMS, случаи потери связи все еще происходят, что затрудняет мониторинг, предупреждение и предотвращение нарушений.