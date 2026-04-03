Куангнинь развёртывает круглосуточную медицинскую бригаду в акватории бухты — объекта наследия

Медицинский работник консультирует и проводит осмотр состояния здоровья иностранных туристов на пункте круглосуточного медицинского дежурства в бухте Халонг. (Фото: ВИА)

С 2 апреля провинция Куангнинь официально развернула круглосуточную медицинскую бригаду в бухте Халонг для оперативного оказания первой помощи и своевременного реагирования на любые ситуации, связанные со здоровьем туристов. Это новейшая мера местных властей, направленная на повышение качества услуг и обеспечение безопасности в объекте Всемирного природного наследия — бухте Халонг, особенно в условиях недавнего расширения экскурсионных маршрутов.



Уже в первый день реализации Центр экстренной медицинской помощи провинции Куангнинь разместил дежурную группу на острове Титоп — одном из ключевых пунктов остановки в акватории бухты. Бригада оснащена специализированным оборудованием, соответствующим условиям морских островных территорий, включая портативные аппараты искусственной вентиляции лёгких, мониторы наблюдения, плавучие носилки и наборы необходимых медикаментов. Местные органы здравоохранения также наладили чёткий механизм взаимодействия с системой больниц на материке для максимально оперативной эвакуации пациентов.



Примечательно, что с 1 апреля были официально открыты туристические маршруты между бухтой Халонг и бухтой Ланха (Хайфон), что позволяет туристам осуществлять непрерывные поездки между двумя объектами наследия. Рост плотности судоходства и числа туристов требует соответствующего повышения уровня обеспечения безопасности и медицинского обслуживания.



По словам врача Данг Тиен Зунга из Центра экстренной медицинской помощи 115 Куангнинь, подразделение будет регулярно проводить обучение и тренировки по реагированию на специфические ситуации, такие как утопление, тепловые удары или происшествия на море, для персонала туристических объектов. Одновременно Управление Всемирного наследия бухты Халонг — Йенты требует от туристических судов проверки и полного укомплектования медицинских аптечек, обеспечивая возможность оказания первой помощи на месте до прибытия специализированной медицинской бригады.



Данная деятельность не только подтверждает профессионализм туристической отрасли Куангниня, но и способствует сохранению имиджа бухты Халонг как одного из ведущих безопасных и дружественных направлений на международной туристической карте.