Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Куангнинь принял 170.000 посетителей во время новогодних каникул

Северная прибрежная провинция Куангнинь обслужила 170.000 посетителей во время новогодних каникул (30 декабря 2023 - 1 января 2024), что на 60% больше, чем в прошлом году, сообщает провинциальный департамент туризма.
  Вид на залив Халонг. Фото: ИЖВ  
Туристическая индустрия города за три дня праздников получила 340 миллиардов донгов (почти 14 миллионов долларов США), что на 48% больше, чем за тот же период прошлого года.

Залив Халонг был излюбленным местом для туристов, приняв 25.400 иностранных туристов из 33.500, посетивших это наследие, признанное ЮНЕСКО, сообщили в департаменте.

Четырех- и пятизвездочные отели в Куангнинь также работали почти с полной загрузкой, превышающей 90%.

За этот период Куангнинь посетили более 41.000 иностранных туристов, в основном из Китая, Республики Корея, Индии, Японии, Франции и Великобритании.

Примечательно, что 31 декабря город Халонг принял два суперкруизных лайнера, на борту которых находилось около 3.700 европейских и американских туристов. Это была одна из самых больших групп посетителей с октября 2023 года.

Это стало результатом того, что 29 ноября 2023 года город Монгкай (Вьетнам) и город Донгсин (Гуанси, Китай) совместно начнут осуществлять въезд и выезд через международный пограничный пункт Монгкай на пограничном переходе Баклуан II. Этот шаг способствует развитию туризма и торгового сотрудничества в приграничных районах между двумя странами.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС провел рабочую встречу с постоянным бюро парткома провинции Бариа-Вунгтау

Председатель НС провел рабочую встречу с постоянным бюро парткома провинции Бариа-Вунгтау

Продолжая рабочий визит в провинцию Бариа-Вунгтау, во второй половине дня 2 января председатель НС Выонг Динь Хюэ и центральная рабочая делегация провели рабочую встречу с постоянным бюро Парткома провинции Бариа-Вунгтау.
ПОДРОБНЕЕ

Top