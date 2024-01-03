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Куангнинь принял 170.000 посетителей во время новогодних каникул
Залив Халонг был излюбленным местом для туристов, приняв 25.400 иностранных туристов из 33.500, посетивших это наследие, признанное ЮНЕСКО, сообщили в департаменте.
Четырех- и пятизвездочные отели в Куангнинь также работали почти с полной загрузкой, превышающей 90%.
За этот период Куангнинь посетили более 41.000 иностранных туристов, в основном из Китая, Республики Корея, Индии, Японии, Франции и Великобритании.
Примечательно, что 31 декабря город Халонг принял два суперкруизных лайнера, на борту которых находилось около 3.700 европейских и американских туристов. Это была одна из самых больших групп посетителей с октября 2023 года.
Это стало результатом того, что 29 ноября 2023 года город Монгкай (Вьетнам) и город Донгсин (Гуанси, Китай) совместно начнут осуществлять въезд и выезд через международный пограничный пункт Монгкай на пограничном переходе Баклуан II. Этот шаг способствует развитию туризма и торгового сотрудничества в приграничных районах между двумя странами.