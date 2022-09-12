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Куангнинь призвал туристов не приносить пластиковые отходы на остров Кото

С 1 сентября островной уезд Кото провинции Куангнинь призвал туристов не брать на остров пластиковые бутылки, пластиковые пакеты и материалы, несущие риск загрязнения окружающей среды.
  Рабочая группа уезда Кото предоставляет туристам бумажные пакеты вместо пластиковых. Фото: интернет  

С 1 сентября островной уезд Кото провинции Куангнинь призвал туристов не брать на остров пластиковые бутылки, пластиковые пакеты и материалы, несущие риск загрязнения окружающей среды. Уезд Кото потребовал, чтобы транспортные компании и туроператоры сообщали туристам об этом с момента продажи билетов и по прибытии на пристань Вандон.

1 сентября количество посетителей на острове Кото было довольно большим: около 11 рейсов с примерно 2.000 туристов.

С 6:30 утра 1 сентября функциональные силы уезда Кото, находившиеся в порту Кайронг (уезд Вандон), провели акцию для туристов по бесплатному обмену пластиковых пакетов на бумажные и экологически чистые пакеты. Такой маленький поступок посетителей поможет Кото сохранить воздух и окружающую среду в чистоте, минимизировав количество отходов в окружающую среду и океан.

Г-жа Нгуен Тхи Тхуи, заместитель председателя Комитета Отечественного фронта уезд Кото сказала, что для поддержания этой деятельности в местности каждый день работают от 2 до 3 членов профсоюза молодежи. Рестораны, отели, туристические предприятия и местные жители в Кото также пропагандируют ограничение использования пластиковых пакетов и пластиковых предметов в повседневной жизни и обслуживании туристов. Ожидается, что после 3-6 месяцев такого эксперимента в местности, уезд запустит акцию официально.


ВИА

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