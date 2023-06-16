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Куангнинь: Почти 2000 йогов посетят мероприятие, посвященное девятому Международному дню йоги

Ожидается, что около 2000 йогов из северных населенных пунктов посетят мероприятие, которое состоится 21 июня в пагоде Куиньлам, город Донгчиеу в северной провинции Куангнинь, по случаю девятого Международного дня йоги. Ожидается, что около 2000 йогов из северных населенных пунктов посетят мероприятие, которое состоится 21 июня в пагоде Куиньлам, город Донгчиеу в северной провинции Куангнинь, по случаю девятого Международного дня йоги.

Участники присоединятся к массовому выступлению по йоге и примут участие в турнире по йоге, который пройдет в культурно-спортивном центре Донгчиеу.

Мероприятие, приуроченное к Международному дню йоги, является частью мероприятий по празднованию 51-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Индией. Ожидается, что это будет способствовать популяризации культуры и народов Вьетнама и Индии, а также распространению образа безопасного и дружелюбного Куангниня.

Ожидается также, что это повысит осведомленность общественности о влиянии йоги на физическое и психическое здоровье людей, способствуя поощрению людей к занятиям физическими упражнениями.

Куангнинь – один из 35 населенных пунктов по всей стране, которые сотрудничают с посольством Индии во Вьетнаме в организации мероприятий в связи с девятым международным днем йоги, тематика которого «Один мир - одно здоровье».

ИЖВ/ВИА

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