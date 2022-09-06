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НОВОСТИ

Куангнинь потратила почти 1 трлн. донгов на модернизацию школ и поддержку учащихся

Северная провинция Куангнинь потратила более 508 млрд. донгов (21,56 млн. долл. США) на ремонт и модернизацию системы инфраструктуры, обслуживающей образование и обучение, а также 458 млрд. донгов на поддержку обучения местных учеников.

Северная провинция Куангнинь потратила более 508 млрд. донгов (21,56 млн. долл. США) на ремонт и модернизацию системы инфраструктуры, обслуживающей образование и обучение, а также 458 млрд. донгов на поддержку обучения местных учеников.

Это второй год подряд, когда провинция оказывает поддержку в обучении местных студентов, помогая почти 225.400 человек на всех уровнях.

Чтобы обеспечить безопасность школьников перед новым учебным годом, Куангнинь ускорила вакцинацию местных жителей, особенно детей, от COVID-19.

На сегодняшний день 97,06% детей в возрасте от 5 до 12 лет получили как минимум одну прививку, а 71,16% — две.

В 2022-2023 учебном году в Куангнинь обучается 340.000 учеников в 645 школах, от дошкольных учреждений до средних школ. Более 88% местных школ соответствуют национальным стандартам.

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