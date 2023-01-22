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НОВОСТИ

Куангнинь - популярное место в новогодние праздники

Северо-восточная провинция Куангнинь приняла более 106.000 посетителей, заработав около 230 млрд. донгов (почти 9.800 долл. США) за трехдневный новогодний праздник с 31 декабря 2022 года по 2 января 2023 года, по данным провинциального департамента туризма. Северо-восточная провинция Куангнинь приняла более 106.000 посетителей, заработав около 230 млрд. донгов (почти 9.800 долл. США) за трехдневный новогодний праздник с 31 декабря 2022 года по 2 января 2023 года, по данным провинциального департамента туризма.

Из посетителей более 12.000 - иностранцы, в основном из Республики Корея, Индии, Таиланда, США, Австралии и Великобритании.

Около 13.500 туристов, в том числе более 9.500 иностранцев, посетили бухту Халонг, и около 3.800 посетителей, в том числе 3.236 иностранцев, остановились в бухте.

Места провинции, которые привлекли наибольшее количество посетителей во время праздника, включают храм Кыа Онг, который посетило 1.261 человек; пагоду Кай Бау и апельсиновый сад Ван Йен в районе Вандон - 11.000 человек; реликвию династии Чан и туристические достопримечательности в городе Донгчиеу – 5.000 человек; и гору Йенты, пагоду Баванг и туристические объекты в городе Уонгби – 34.500 человек.

Поскольку провинция рано открыла свои двери для туристов, в прошлом году ее посетило 11,6 млн. человек, что в 2,6 раза больше, чем в 2021 году. Общий доход от туризма достиг почти 25,2 трлн. донгов, что в 3,2 раза выше, чем в 2021 году.

ИЖВ/ВИА

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