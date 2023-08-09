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Куангнинь: открытие 4 развлекательных зон в заливе Халонг с 1 августа
Пещера Луон расположена на острове Бохон, к югу от залива Халонг. Всего требуется около 20 минут (14 км) от острова Туанчау или Байтьай, чтобы добраться до пещеры Луон, но чтобы войти в пещеру, посетители должны плыть на лодке, потому что эта пещера имеет затопленный пол и выходит к морю.
Вход в пещеру с естественной арочной формой длиной около 60 м, через него проплывают милые лодки, создавая прекрасную картину природы.
Рыбацкая деревня Кыаван расположена в общине Хунгтханг города Халонг, примерно в 20 км от ближайшего туристического причала залива Халонг. Жизнь людей в этой рыбацкой деревушке очень проста, все занятия привязаны к морю.
Привлекают в этой деревне миниатюрные красочные домики местных рыбаков. В 2012 году один из самых известных журналов о путешествиях в мире Journeyetc назвал Кыаван одной из 16 самых красивых древних деревень мира.
Посещая рыбацкую деревню Кыаван посетители могут насладиться свежевыловленными морскими морепродуктами, а также погрузиться в жизнь жителей рыбацкой деревни, поучаствуя в ночной рыбалке.
Пещера в озере Донгтиен расположена на острове Бохон, примерно в 14 км от порта Туанчау, что эквивалентно 1 часу 45 минутам плавания на лодке. Легенда гласит, что здесь часто спускаются прекрасные феи, чтобы искупаться и охладиться в озере. Поэтому люди назвали ее пещерой Хо Донгтиен (в пещере есть и озеро, и фея).
Озеро Донгтиен — это соленое озеро, расположенное посреди известняковых скалов и соединяющееся с морем через систему подземных пещер и известняковых трещин. Биологическая система в пещере и озере Донгтиен все еще очень примитивна, с множеством странных растений и животных, поэтому она имеет особую исследовательскую ценность.
Пещера Чиньны расположена на острове Бохон вместе с системой пещер шынгшот (Изумление), озером Донгтиен, пещерой Луон... в 15 км к югу от Байчай. Для рыбаков пещера служит местом пережидания во время непогодных условий.
Район острова Конгдо с самыми красивыми коралловыми рифами в заливе — это курортный рай для путешественников, которые любят изысканность. Это также стоянка ночных круизов по заливе Халонг.
Остров Конгдо является туристической достопримечательностью на 4-м экскурсионном маршруте залива Халонг, находится примерно в 23 км от причаля Туанчау.
Конгдо — одно из мест с процветающей экосистемой коралловых рифов в заливе Халонг. Длина кораллового рифа достигает 700 м, ширина почти 300 м. Виды рыб и растений, обитающих здесь, также очень разнообразны.