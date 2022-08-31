Куангнинь оказывает поддержку предприятиям и инвесторам и их сопровождает

Часть индустриального парка Донгмай в городе Куангйен провинции Куангнинь. Фото: ВИА

Точка зрения о сопровождении и устранении трудностей для предприятий и инвесторов всегда продвигалась и активно реализовалась в провинции Куангнинь. Согласно опросу PCI 2021 г., 81,6% отечественных частных предприятий и 100% предприятий с ПИИ в провинции Куангнинь были удовлетворены реакцией местных властей на кризис, вызванный пандемией COVID-19. Вышеуказанные результаты стали возможными благодаря тому, что поддержка разрешения инвестиционных процедур предприятий была реализована новым, быстрым способом и было сокращено время операций.

Благодаря положительным результатам за прошедшее время, целью провинции Куангнинь в 2022 году является сохранение своей позиции в ведущей группе в стране по показателям улучшения инвестиционной среды для бизнеса, повышению потенциала PCI, увеличению общего балла PCI по годам.

Для достижения этой цели, с начала года провинция руководила выполнением резолюций, программ и проектов по улучшению инвестиционной среды для бизнеса и повышению конкурентоспособности; развивала бизнес, особенно частный экономический сектор и инновационные стартапы. Наряду с этим, провинция решительно приняла решение продолжить обновление мышления, повышение осведомленности, роли и ответственности лидеров в непосредственном руководстве и улучшении среды для бизнеса и инвестиций; создании равных условий доступа к ресурсам для предприятий и инвесторов; повышении эффективности и прозрачности программ как основы для привлечения инвесторов, транснациональных корпораций, связанных с сотрудничеством, разделением интересов и обязанностей с предприятиями провинции...

Была подчеркнута необходимость того, чтобы всегда своевременно и оперативно выпускать руководящие документы для поддержки и устранения трудностей для бизнеса по темам и областям; создавать специальные рабочие группы для оперативного решения процедур инвестиций и бизнеса, такие как рабочая группа Investor Care, которая поддерживает и призывает ускорить реализацию проектов, рабочая группа для поддержки реализации проектов, специальная рабочая группа провинциального народного комитета по решению трудностей для предприятий и людей, пострадавших от пандемии COVID-19...

Кроме того, решение проблем и трудностей для инвесторов и предприятий также осуществляется более эффективно с помощью многих форм, таких как организация конференций с провинциальной ассоциацией предприятий, провинциальной туристической ассоциацией для устранения трудностей, восстановления производства и бизнеса... Новый способ поддержки ключевых инвестиционных проектов заключается в том, что на основе проверки направления и соответствия реальности проекта, руководители провинций могут сразу решить проблемы инвестиционных проектов.

На первом Деловом собрании в 2022 году с участием почти 500 делегатов, представляющих инвесторов, предприятия, кооперативы..., состоявшемся в середине мая, предприятия и инвесторы высоко оценили то, как провинция обращает внимание на решение проблем для бизнеса, направляя соответствующие департаменты, агентства и отделы для полной и эффективной реализации обязательств. При этом, несмотря на чрезвычайно сложные условия, когда разразилась пандемия COVID-19, Куангнинь всегда был ярким пятном с точки зрения проактивной профилактики и контроля заболеваний, поддержание безопасного и стабильного развития местности в новых нормальных условиях; хорошо выполнила двойную задачу с двузначной динамикой роств ВРВП в течение 6 лет подряд (2016-2021 гг.); занимая по индексу PCI в 2021 году первое место в течение 5 лет подряд и 9 лет подряд в группе из 5 провинций и городов с лучшим качеством управления экономикой в стране.

Провинция проактивно перешла на безопасную адаптацию, заботясь о здоровье людей, сохраняя стабильную производственную деятельность, развивая социально-экономическую сферу, быстро восстанавливая туристическую отрасль. Сфера энергетики, включая уголь, электроэнергию и нефть, также всегда заботится и создает самые благоприятные условия для поддержки стабильного развития предприятий с высоким ростом.

С начала года по настоящее время руководители провинции и управлений, секторов и местностей ответили на многие предложения предприятий о рынке капитала, производстве и бизнесе перерабатывающих и производственных предприятий, ситуации c импортно-экспортной деятельностью в сфере туризма и услуг... Наряду с этим провинция совместно с Вьетнамской группой угольной и минеральной промышленности (TKV) и электрическая компания Вьетнама (EVN) провела конференцию по устранении трудностей в деятельности производства и бизнеса угольной отрасли и электроэнергетики.

В частности, недавно, на 3-м заседании Делового консультативного совета АТЭС, 26 июля, провинция Куангнинь согласовала с Торгово-промышленной палатой Вьетнама (VCCI) организацию конференции по продвижению инвестиций в провинции Куангнинь в 2022 году на тему «Конвергенция и распространение», в которой участвовали делегаты и инвесторы из 21 экономики АТЭС (Форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества) для открытия новых возможностей сотрудничества для предприятий и инвесторов.

С начала года по настоящее время провинция приняла и работала с 20 делегациями организаций, 11 делегациями инвесторов, прибывших, чтобы узнать об инвестиционной среде провинции. Среди них – вьетнамская компания AQ, Adani Group из Индии, Сингапурская деловая федерация во Вьетнаме... После рабочих встреч сотрудники организаторов всегда активно поддерживают контакты и обмениваются информацией, помогая партнерам принимать решения в области исследований и инвестиций.

Генеральный директор Кай Чинг-Хуа компании Competition Team Technology во Вьетнаме сказал, что в последние годы, особенно в последние два года во время пандемии COVID-19 бизнес-сообществу уделяется особое внимание. В частности, проводится оперативная политика и мероприятия по поддержке предприятий капиталом, помещениями, технической и транспортной инфраструктурой..., создавая максимальные преимущества для предприятий и инвесторов. Власти обещают усилить поддержку в производственной и коммерческой деятельности, способствуя социально-экономическому росту провинции Куангнинь.

В 2022 году и в последующие годы периода 2020-2025 гг. Куангнинь сталкивается с огромными возможностями развития, и в тоже время с трудностями, на пути становления образцовой, богатой, красивой, цивилизованной провинцией; современным центром производства и услуг, одним из центров динамичного и комплексного развития провинции на севере страны, важным транспортным узлом Вьетнама, конвергентным и популярным местом социально-экономического развития страны на севере.

Поэтому в ближайшее время Куангнинь решил сосредоточиться на ускорении скорости развития, совершенствовании синхронной и современной системы социально-экономической инфраструктуры, обеспечении общей связности; уделяя приоритетное внимание развитию стратегической транспортной инфраструктуры, информационных технологий, телекоммуникаций, морских портов и портовых услуг, логистической инфраструктуры, инфраструктуры промышленных зон, экономических зон, городской инфраструктуры, социально-культурной инфраструктуры. Вместе с этим, провинция также отдает приоритет государственным ресурсам, максимально использует негосударственные ресурсы для развития высококачественных человеческих ресурсов и квалифицированных рабочих, связанных с быстрым увеличением масштабов и улучшением качества населения; повышает качество руководителей, менеджеров, государственных служащих.

В то же время провинция будет активно поддерживать предприятия для продвижения производства и бизнеса, повышения конкурентоспособности в цепочке создания стоимости; расширения возможностей сообщества инвесторов и бизнеса, объективно оценивая их через каналы обратной связи, анкетирование, исследуя характер административной реформы, улучшая инвестиционную среду, уровень доверия к административному аппарату на базовом уровне...

Политическая решимость, идея «идти вместе с бизнесом» и эффективные решения, которые были реализованы в провинции Куангнинь, станут важным рычагом, помогающим бизнесу и инвесторам развиваться.



