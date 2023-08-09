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Куангнинь: Новый шаг в развитии цифровой экономики
В провинции Куангнинь определено, что цифровая трансформация является неизбежной тенденцией и одним из важных факторов, способствующих переходу от коричневой модели экономического развития к зеленой.
На сегодняшний день на платформах электронной коммерции OООП Куангниня продвигается и представляется 198/336 продуктов OООП от 3 до 5 звезд. Количество посетителей с начала 2023 года по настоящее время составляет около 127.026 тысяч посещений. Количество заказов за первые 7 месяцев 2023 года составило 246. Самые продаваемые продукты включают: чай «Золотой цветок» (Ba Che), сушенное мясо устриц, кристальный вермишель Биньлией, рыбный соус...
Модель рынка 4.0 распространяется во многих населенных пунктах, где осуществляется безналичный расчет. На традиционных рынках Камдонг, Камфа 322/345 точек уже принимают только безналичные оплаты товаров, что составляет 93,33%; в Центральном рынке Уонгби 499 торговцев уже открыли банковский счет и код QR Code для оплаты за товары; в рынке Кайронг - 353/381 торговцев; рынке Тиен-йен 100% торговцев принимают безналичные оплаты.
На этих рынках 4.0 – покупка и продажа товаров совершаются при сканировании QR-кода. Модель получила согласие и поддержку людей, особенно торговцев на рынке. Ожидается, что до конца августа 2023 года в провинции появятся еще 13 рынок 4.0.
До сих пор 99,2% поступлений в государственный бюджет (налоги, сборы и сборы) в провинции осуществлялись безналичным способом оплаты. 86,2% предприятий, организаций, физических и домашних хозяйств оплачивают счета электроэнергии безналичными способами, счета за водоснабжение - 89,56%. 88,5 % общеобразовательных учреждений, 100% учреждений профессионального обучения, 100 % вузов и колледжей принимают оплату за обучение безналичными способами; 100% диспансерных и лечебных учреждений принимают безналичные средства; 75,9% платы за государственную административную услугу провинциального уровня, 91,6% уездного уровня оплачивается безналичными средствами.
Если до 2020 года цифровая экономика Куангниня составляла лишь около 3% ВРП, то в 2022 году эта цифра увеличилась до 8% и, как ожидается, достигнет 12% ВРП в 2023 году. Провинция Куангнинь поставила цель обеспечить долю цифровой экономики на уровне 25% ВРП к 2025 году и 30% ВРП к 2023 году.