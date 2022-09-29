Куангнинь и китайский Дунсин стремятся возобновить туристическое сотрудничество

Участники онлайн-переговоров. Фото: ВИА

28 сентября секретарь парткома северной провинции Куангнинь города Монгrай Хоанг Ба Нам провел онлайн-беседу с секретарем парткома города Дунсин китайской провинции Гуанси Пэн Шаогуанем.

Нам поздравил Дунсин с важными достижениями в разных областях, заявив, что они являются основой и движущей силой для дальнейшего устойчивого развития китайского города.

В ходе переговоров стороны обсудили меры по развитию сотрудничества между двумя населенными пунктами, тесное взаимодействие в сфере профилактики и борьбы с COVID-19 в приграничных районах; и обеспечение безопасности пограничных пунктов пропуска.

Они также обсудили возобновление международной туристической деятельности и поездки жителей границы через мост Баклуан I, продвижение импортно-экспортной деятельности через пограничные пункты пропуска, а также строительство и ремонт пограничных объектов.

В ходе переговоров обе стороны достигли общего понимания по смежным вопросам, чтобы обеспечить эффективную импортно-экспортную деятельность и способствовать социально-экономическому развитию, связанному с профилактикой и контролем COVID-19, в целях содействия построению границы мира, дружбы, стабильности, сотрудничества и развития.



