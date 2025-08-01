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Куангнинь изучает возможность установки системы предупреждения о грозах и шквалистом ветре в заливах Халонг и Байтылонг
Председатель НК провинции Куангнинь Фам Дык Ан подчеркнул важность внедрения данной системы в ключевых прибрежных районах. Главной целью является обеспечение безопасности туристической деятельности и содействие социально-экономическому развитию региона. Провинция выделит ресурсы для инвестирования и эксплуатации проекта.
Представитель Института наук о Земле предложил внедрить в Куангнине систему высокоточного мониторинга и прогнозирования. Проект будет использовать современное оборудование, аналогичное тому, которое уже успешно применяется в Ханое. Провинция Куангнинь и Институт провели оценку эффективности, а также возможных форм инвестирования и эксплуатации системы.
Провинция поручила Департаменту сельского хозяйства и окружающей среды разработать проект и представить предложения НК по вопросу одобрения инвестиций. Система будет развернута в ключевых туристических районах залива Халонг, залива Байтылонг и прибрежных зонах с требованиями по оперативности, своевременности и точности реагирования.