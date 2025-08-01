Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Куангнинь изучает возможность установки системы предупреждения о грозах и шквалистом ветре в заливах Халонг и Байтылонг

Народный комитет (НК) провинции Куангнинь сообщил, что провел рабочую встречу с Институтом наук о Земле с целью изучения установки системы раннего предупреждения о грозах, шквалистом ветре, ливнях и морских волнах.
  После инцидента с опрокидыванием судна «Синий залив» морскому туризму Куангнина необходимо усовершенствовать процедуры обеспечения безопасности. Фото: Internet 
Это важный шаг, направленный на повышение безопасности туристов и транспортных средств, действующих в заливах Халонг и Байтылонг, особенно после недавнего крушения судна «Синий залив 58».

Председатель НК провинции Куангнинь Фам Дык Ан подчеркнул важность внедрения данной системы в ключевых прибрежных районах. Главной целью является обеспечение безопасности туристической деятельности и содействие социально-экономическому развитию региона. Провинция выделит ресурсы для инвестирования и эксплуатации проекта.

Представитель Института наук о Земле предложил внедрить в Куангнине систему высокоточного мониторинга и прогнозирования. Проект будет использовать современное оборудование, аналогичное тому, которое уже успешно применяется в Ханое. Провинция Куангнинь и Институт провели оценку эффективности, а также возможных форм инвестирования и эксплуатации системы.

Провинция поручила Департаменту сельского хозяйства и окружающей среды разработать проект и представить предложения НК по вопросу одобрения инвестиций. Система будет развернута в ключевых туристических районах залива Халонг, залива Байтылонг и прибрежных зонах с требованиями по оперативности, своевременности и точности реагирования.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

В Санкт-Петербурге официально зарегистрировали Вьетнамскую общину

В Санкт-Петербурге официально зарегистрировали Вьетнамскую общину

Вьетнамская община Санкт-Петербурге получила государственную регистрацию. Теперь она сможет официально принимать участие в общественной и культурной жизни города.
ПОДРОБНЕЕ

Top