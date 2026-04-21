Куангнинь завершит цифровизацию 100% системы прослеживаемости происхождения рыболовных судов ко II кварталу 2026 года

Рыболовное судно выходит в море. (Фото: ВИА)

Провинция Куангнинь ставит цель к концу II квартала 2026 года обеспечить контроль и декларирование объёмов вылова для 100% рыболовных судов, входящих и выходящих из портов на её территории, через электронную систему прослеживаемости происхождения водных биоресурсов (eCDT). Это стратегический шаг, направленный на комплексную цифровизацию управления рыбным хозяйством и окончательное снятие «жёлтой карточки» Европейской комиссии (ЕК).



По состоянию на середину апреля 2026 года в провинции зарегистрировано и полностью внесено в систему Vnfishbase 4128 рыболовных судов длиной от 6 метров и более. Примечательно, что 100% судов длиной от 15 метров оснащены системами мониторинга судна (VMS). Однако, поскольку доля контроля объёмов вылова через систему eCDT в настоящее время составляет лишь около 20%, провинция активно ускоряет процесс цифровизации. В частности, к концу мая 2026 года планируется достичь не менее 70%, а к концу II квартала 2026 года — полного охвата всех судов, обязанных подавать отчётность через электронную систему.



Для достижения данной цели власти провинции поручили профильным силам и прибрежным районам усилить контроль в устьях рек и местах выгрузки улова, решительно пресечь практику неконтролируемой разгрузки морепродуктов вне портов. Наряду с развитием сетевой инфраструктуры в рыболовных портах, создаются рабочие группы, которые непосредственно обучают рыбаков использованию приложения eCDT на смартфонах для обеспечения прозрачности журналов вылова и отслеживания мест промысла в режиме реального времени.



Параллельно с внедрением технологий компетентные органы провинции Куангнинь ужесточили дисциплину и строго наказывают за нарушения без каких-либо исключений. С начала 2026 года выявлено и санкционировано 236 нарушений в сфере добычи и охраны водных биоресурсов на общую сумму более 2,2 млрд донгов. Власти провинции подчёркивают решимость полностью прекратить неконтролируемую выгрузку улова вне портов и чётко определить ответственность каждого местного органа в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом).



В предстоящий период Куангнинь сосредоточится на трёх ключевых задачах: усиление управления рыболовным флотом; повышение эффективности проверок; активное проведение реструктуризации рыбной отрасли в направлении сокращения вылова и развития устойчивой аквакультуры. Провинция также реализует меры поддержки рыбаков при переходе на альтернативные виды деятельности, выводе из эксплуатации судов, наносящих ущерб окружающей среде, а также продолжит модернизацию системы мониторинга.



Стандартизация и цифровизация 100% данных по прослеживаемости происхождения не только повысит эффективность государственного управления, но и будет способствовать формированию устойчивого бренда рыбной продукции, подтверждая ответственность региона в общих усилиях по устранению торговых барьеров на международных рынках.