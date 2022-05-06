Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Куангнинь готов к SEA Games 31

Северная прибрежная провинция Куангнинь в настоящее время готова к 31-м Играм Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), так как все приготовления к проведению соревнований по 7 видам спорта завершены
  Символ SEA Games 31 в Куангнине. Фото: ВИА  

Северная прибрежная провинция Куангнинь в настоящее время готова к 31-м Играм Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), так как все приготовления к проведению соревнований по 7 видам спорта завершены, сообщил заместитель директора управления культуры и спорта провинции Нгуен Тхань Тунг.

На сегодняшний день в Куангнинь на тренировку приехали спортсмены женских сборных по футболу и мужских сборных по пляжному волейболу из Камбоджи, Таиланда и Филиппин, а также 4 мужские гандбольные команды.

Мужская сборная Вьетнама по пляжному гандболу находится здесь с 28 апреля. Ее цель — защитить золотую медаль, завоеванную на SEA Games 30.

Церемония открытия SEA Games 31 состоится 12 мая. Начало 8 из 40 видов спорта запланировано на период с 6 по 11 мая.

Организационный комитет провинции SEA Games 31 организовал конференц-залы для обслуживания делегатов, членов, судей и делегаций стран. В каждом месте проведения соревнований есть небольшая часовня, отвечающая религиозным потребностям участников.

Он также мобилизовал 300 добровольцев, которые являются студентами Университета Халонга, для поддержки работ SEA Games 31.

Провинциальная милиция также направила силы для обеспечения безопасности и порядка дорожного движения во время Игр.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Сборная U23 Вьетнама победила сборную U23 Индонезию в первом матче в рамках SEA Games 31

Сборная U23 Вьетнама победила сборную U23 Индонезию в первом матче в рамках SEA Games 31

Вечером 6 мая сборная U23 Вьетнама одержала победу со счетом 3:0 над сборной U23 Индонезии в первом матче в рамках 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) на стадионе Вьетчи, город Вьетчи (Футхо).
ПОДРОБНЕЕ

Top