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Куангнинь готова принимать иностранных туристов через сухопутные пограничные пункты пропуска
По данным Департамента международного сотрудничества Министерства культуры, спорта и туризма, китайское правительство решило добавить Вьетнам в свой список стран, которые примут у себя пилотную программу возобновления групповых туров в рамках второго этапа программы северного соседа.
Генеральный директор туркомпании Thang Loi Нгуен Ван Шон сказал, что это позитивный знак для туристического бизнеса обеих стран.
Фирма и ее китайские партнеры координировали обмен информацией о требованиях, условиях и политике правительств двух стран, связанных с визами, профилактикой и контролем COVID-19, выездом и въездом через пункты пропуска на сухопутной границе и разрешением на прямые рейсы, таким образом составляя экскурсионные программы и расписания туров для посетителей.
Thang Loi работала с китайскими партнерами над разработкой новых продуктов по доступным ценам, чтобы удовлетворить спрос международных туристов из разных сегментов.
Директор провинциального департамента туризма Фам Нгок Тхуи сказал, что провинция активно разрабатывает планы по приему иностранных туристов через сухопутные пограничные пункты пропкуска, проводя встречи с соответствующими департаментами и секторами, а также туристическими агентствами для подготовки планов приема посетителей.
Этот населенный пункт создаст благоприятные условия для международных туристов для проведения тестов на SARS-CoV-2 в соответствии с требованиями работы Китая по профилактике COVID-19 и борьбе с ним.
Ранее заместитель председателя Народного комитета провинции Нгуен Тхи Хань приказала Народному комитету города Монгкай, правлению международного пункта пропуска Монгкай, командованию пограничной охраны провинции и соответствующим департаментам и секторам завершить процесс приема китайских туристов, сосредоточив внимание на подготовке сценариев и мер по обеспечению безопасности посетителей.
Чтобы достичь своей цели по приему 14-15 млн. туристов и заработку 27 трлн. донгов (более 1,1 млрд. долл. США) в этом году, северная прибрежная провинция Куангнинь, где находится объект всемирного природного наследия залива Халонг, планирует ввести 24 новых продукта в 2023 году в 5 населенных пунктах.
Тхуи сказал, что государственные органы управления, отвечающие за внутренний туризм, будут координировать свои действия с китайскими властями и туристическими ассоциациями двух стран для улучшения качества местных услуг, способствуя продвижению туристического имиджа Куангниня среди международных отдыхающих.
За первые два месяца этого года Куангнинь принял 3,35 млн. туристов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, заработав более 6,5 трлн. донгов.