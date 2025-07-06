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Куангнинь возглавляет административную реформу, направленную на улучшение управления и делового климата
Отражая национальную повестку дня, премьер-министр Фам Минь Тьинь неоднократно подчеркивал важность сокращения бюрократических проволочек и реформирования административных процессов.
Он призвал министерства и местные органы власти сократить не менее 30 % условий, связанных с ведением бизнеса, сократить 30 % процедурных сроков и на столько же снизить затраты на выполнение требований.
Основное внимание уделяется предоставлению всех государственных услуг в режиме онлайн через Национальный портал государственных услуг, а также внедрению межрегиональных административных процедур на провинциальном уровне, которые должны быть достигнуты к 2025 году.
Куангнинь привел свои усилия по реформированию в соответствие с этой директивой, приняв подход премьер-министра «пять ускорений», включая оптимизацию правовой базы; активное взаимодействие с гражданами и бизнесом для решения процедурных проблем; укрепление этики государственной службы при обуздании коррупции; продвижение цифровой трансформации и интеграции данных; и продвижение безналичных платежей во всех секторах.
Эта приверженность воплотилась в ощутимые результаты. В 2024 году Куангнинь занял второе место во Вьетнаме по индексу конкурентоспособности провинций (PCI) и четвертое место по всей стране по индексу реформы государственного управления (PAR Index) и индексу удовлетворенности услугами государственного управления (SIPAS). Примечательно, что в рейтинге PAPI (Индекс эффективности управления и работы государственной администрации в провинциях) на 2024 год эта страна заняла первое место.
По состоянию на май провинция сократила время обработки 1007 из 1786 административных процедур, превысив 56% от общего числа процедур, а общее сокращение составило более 6000 дней, или 34%, что значительно превышает национальный показатель в 30%.
Кроме того, 48 процедур, ранее выполнявшихся Народным комитетом провинции и председателем Народного комитета провинции, были переданы в соответствующие департаменты, а еще 255 были децентрализованы для выполнения на месте в провинциальном центре обслуживания населения.
Провинция также добилась значительного прогресса в области цифрового управления. Из 1837 административных процедур, находящихся под юрисдикцией провинции, 1763 доступны в режиме онлайн, что составляет 96 %. Из них 45,6 % - это полностью онлайн-услуги, а 54,4 % - частично.
В соответствии с двухуровневой моделью местной администрации Куангнинь запустил пилотную версию обновленного центра обслуживания населения, распространив его деятельность с провинциального уровня на 54 общины и района. Судя по первым отзывам, система работает без сбоев. Местные чиновники быстро адаптировались к новой платформе, которая отличается интеллектуальной связью, синхронизацией данных и четким распределением административных обязанностей.
Одно из ключевых нововведений - возможность осуществлять административные процедуры, не ограничиваясь географическими границами. Согласно этой модели, физические и юридические лица могут подавать запросы из любой точки провинции, независимо от места жительства или юрисдикции. Управление всеми процедурами осуществляется через централизованную цифровую систему обученным персоналом провинциального центра обслуживания.
Для дальнейшего укрепления этой системы Куангнинь поручил департаментам и низовым органам власти продолжить анализ существующих процедур, чтобы выявить узкие места, дублирование или несоответствие реальной ситуации на местах. Особое внимание уделяется решению насущных проблем, поднятых государственным и частным секторами, с целью быстрого нахождения практических решений.
Продолжающиеся реформы отражают решимость провинции модернизировать управление, повысить уровень удовлетворенности населения и поддерживать благоприятную инвестиционную среду. Лидерство Куангнинь в области административных инноваций служит убедительным примером для других провинций, стремящихся повысить экономические показатели за счет улучшения качества предоставления государственных услуг.