Куангнинь активизирует правоприменение для снятия предупреждения Европейской комиссии по ННН-промыслу

К началу 2026 года в провинции Куангнинь была сформирована прозрачная экосистема данных в сфере рыболовства. Все 4 116 рыболовных судов длиной от шести метров и более, осуществляющих деятельность в провинции, были зарегистрированы и информация о них полностью обновлена в национальной системе VNfishbase.

Рыболовным судам, не отвечающим установленным требованиям, запрещён выход в море. (Фото: ВИА).

Примечательно, что информация обо всех местных владельцах судов прошла верификацию и была синхронизирована с национальной системой VNeID, что позволило обеспечить более быструю и точную прослеживаемость и идентификацию рыбаков.

Подтверждая решимость провинции, заместитель председателя Народного комитета провинции Куангнинь Нгуен Ван Конг заявил, что борьба с ННН-промыслом рассматривается как приоритетная задача. Провинция продолжит решительные действия и устранение имеющихся недостатков, чтобы обеспечить выполнение всех поставленных целей.

Для реализации этих обязательств система электронной документации улова и прослеживаемости (eCDT) была внедрена более чем на 2 051 судне, зафиксировав почти 6 000 заходов в порты и выходов из них. Только в первую неделю 2026 года через систему было проконтролировано свыше 446 тонн морепродуктов, что позволило обеспечить каждому килограмму улова чёткую и проверяемую историю происхождения.

Наряду с цифровым управлением проверки и правоприменение осуществляются по принципу «без исключений». С начала 2025 года профильные силы наложили административные штрафы на общую сумму более 8,2 млрд донгов (312 тыс. долларов США) за нарушения в сфере рыболовства.

Нгуен Ван Конг отметил, что провинция продолжит проведение масштабных проверок и будет строго пресекать деятельность судов с просроченной регистрацией и тех, которые теряют связь с системой мониторинга судов (VMS) более чем на шесть часов. Департамент сельского хозяйства и окружающей среды провинции назначен координирующим органом, ответственным за то, чтобы таким судам был полностью запрещён выход в море для промысла.

Эти меры по пресечению нарушений получают тесную поддержку со стороны полиции и пограничных войск. В первые дни 2026 года командование пограничной службы провинции развернуло более 112 патрулей, в то время как провинциальная полиция напрямую проводила разъяснительную работу по законодательству и мобилизовала почти 800 владельцев судов и членов экипажей к соблюдению установленных требований.

Куангнинь также решает долгосрочные задачи, связанные с устойчивыми источниками средств к существованию для рыбаков. Провинция выделила 45 000 гектаров водной поверхности для развития аквакультуры, создав условия для смены рода деятельности 766 рыболовных судов и примерно 2 240 работников.

В то же время руководство провинции признало существующие ограничения в инфраструктуре рыболовных портов и нехватку управленческих кадров на обширной прибрежной территории. Для устранения этих недостатков в программу государственных инвестиций на период 2026–2030 годов включено строительство трёх современных рыболовных портов в Хаты, Зыонгхоа и Особой зоне Вандон. Провинция также рассматривает меры политики по поддержке модернизации оборудования VMS и выводу из эксплуатации судов, которые больше не используются.

Сочетая строгие меры правоприменения с поддерживающей и гуманной политикой в отношении рыбаков, Куангнинь утверждается в роли одного из лидеров общенациональных усилий по снятию «жёлтой карточки» ЕС за ННН-промысел, прокладывая путь к более устойчивому и международно интегрированному рыбохозяйственному сектору.