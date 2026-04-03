Куангнгай стандартизирует данные в управлении рыболовными судами

Вручение государственных флагов рыбакам. (Фото: ВИА)

В назначенных рыбных портах провинции Куангнгай работа по сверке данных в настоящее время усиливается силами пограничного контроля и администрациями портов. Это не просто профессиональная процедура, но и важное звено, обеспечивающее прозрачность отслеживания происхождения рыбной продукции, а также синхронную реализацию мер по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН- промыслом).



В Куангнгае имеется 5 назначенных рыбных портов, соответствующих условиям для захода морских рыболовных судов с целью подтверждения происхождения рыбной продукции. На практике управление обширной территорией с большим количеством рыболовных судов всегда сопряжено с потенциальными пробелами в данных. Из-за значительного расстояния между пограничными контрольными пунктами и рыбными портами в районе морского устья Саки нередко возникает ситуация, когда суда после прохождения пограничного контроля избегают захода в назначенные порты и разгружают улов на частных причалах. В то же время некоторые суда, оформившие выход из порта, фактически ещё не проходят пограничный контроль, оставаясь на якоре для пополнения топлива и запасов. Эти пробелы ранее приводили к расхождениям в данных между органами управления, затрудняя контроль фактического объёма вылова.



Для полного устранения этого ограничения пограничный контрольный пункт Саки (в составе пограничного поста морского порта Саки) в координации с двумя назначенными рыбными портами Тиньхоа и Тиньки создал ежедневные группы сверки входа и выхода судов.



Старший лейтенант Нгуен Динь Чунг, начальник пограничного контрольного пункта Саки, отметил: «Ключевая цель — обеспечить строгий контроль маршрута судна и происхождения улова в электронной системе данных. Судно, вошедшее в порт, должно соответствовать судну, зарегистрированному в порту, а судно, покинувшее порт, — фактически вышедшему через пограничный пункт. Мы точно фиксируем координаты промысла для оперативного отслеживания происхождения, обеспечивая, чтобы данные всегда были точными, полными, чистыми, актуальными в соответствии с требованиями инспекционной группы ЕС».

Помимо управления местными судами, подразделение активно взаимодействует с другими регионами для контроля группы рыболовных судов высокого риска (суда с потерей сигнала VMS, суда без регистрационных номеров), находящихся на стоянке в данном районе. «Это является вкладом в общенациональную борьбу с ННН-промыслом», — добавил старший лейтенант Нгуен Динь Чунг.



С точки зрения практической работы в порту, сотрудник рыбного порта Тиньки (община Тинькхе) Ле Нгуен Куок Бао отметил, что прежние расхождения в данных в основном были связаны с привычками рыбаков. Однако благодаря внедрению электронной системы отслеживания происхождения (eCDT) и круглосуточной сверке данных эти пробелы постепенно устраняются, обеспечивая строгий контроль всех судов, входящих и выходящих из порта.



Со стороны рыбаков также наблюдаются позитивные изменения в осознании. Рыбак Хюинь Тан Хунг, владелец судна QNg 11195TS, поделился: «Раньше я думал, что можно продавать рыбу где угодно, но теперь, после разъяснений пограничников, я понял, что если не заходить в назначенные порты и не проводить корректную сверку данных, улов будет считаться незаконным и не сможет экспортироваться. Несмотря на дополнительные затраты времени на оформление, мы поддерживаем эти меры ради устойчивого развития рыболовства».



Для повышения эффективности государственного управления Пограничные войска провинции Куангнгай реализуют комплекс решительных мер. Помимо внедрения программного обеспечения eCDT, систем контроля рыболовных судов и VNeID, компетентные органы также осуществляют маркировку судов как не соответствующих условиям эксплуатации и публикуют их список на причалах для привлечения общественности к мониторингу.



Полковник Ле Куок Вьет, командующий Пограничными войсками провинции Куангнгай, подчеркнул: «Мы поручили морским подразделениям провести полную проверку всех судов и тесно координировать действия с местными властями для строгого пресечения преднамеренных нарушений. Очистка данных и усиление правоприменения помогут рыбакам изменить подход к производственной деятельности и приблизят достижение цели — снятие предупреждения "жёлтой карточки" ННН-промысла уже в 2026 году».



Благодаря решительным действиям властей и поддержке рыбаков управление рыболовными судами в Куангнгае постепенно упорядочивается. Это важная предпосылка для сохранения достигнутых результатов после проверок и движения к формированию прозрачной и устойчивой морской экономики.