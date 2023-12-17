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Куангнгай продвигает ценности острова и культурного наследия для развития туризма

Провинция Куангнгай, расположенная в центральном регионе и имеющая береговую линию протяженностью более 130 км, представляет собой край уникальных островов и ценностей культурного наследия, что является большим потенциалом и преимуществом для развития туризма. Провинция Куангнгай, расположенная в центральном регионе и имеющая береговую линию протяженностью более 130 км, представляет собой край уникальных островов и ценностей культурного наследия, что является большим потенциалом и преимуществом для развития туризма и постепенного превращения его в передовой сектор экономики.

Говоря о Куангнгае, люди сразу же вспоминают Лишон. Священный остров, расположенный посреди Восточного моря, известен не только как "чесночное королевство", но и как дом для разнообразной и уникальной системы объектов материального и нематериального культурного наследия.

Остров площадью около 10 кв. км считается местом, где сходятся и пересекаются квинтэссенции основных культур, таких как Чам, Шахиюнь и Дайвьет, с системой из шести национальных памятников, двух национальных объектов нематериального культурного наследия, 19 объектов провинциального уровня и множества археологических и религиозных архитектурных объектов, пропитанных морскими культурными нюансами.

По словам доктора Нгуен Данг Ву, бывшего директора провинциального Департамента культуры, спорта и туризма, разнообразие и уникальность материальных и нематериальных культурных систем создали на острове историко-культурный поток, который, кажется, сохраняется в неизменном виде. В частности, “Ле кхао ле Линь Хоангша” (Праздник и фестиваль памяти солдат Хоангша) - национальное нематериальное культурное наследие - является уникальным фестивалем острова Лишон, который не встречается больше нигде в стране.

Это единственный фестиваль, связанный с рождением и деятельностью флотилии Хоангша, а также с историей территориального суверенитета Вьетнама в Восточном море. Мероприятие проводится с целью отдать дань уважения солдатам, которые на протяжении веков отдавали свои жизни, охраняя Хоангша (Парасель) и Чыонгша (Спратли).

Благодаря своему потенциалу и преимуществам Лишон стал излюбленным местом отдыха для многих отечественных и иностранных туристов.

Провинция определила, что ресурсы острова и культура Шахиюнь являются основными ценностями туристического бренда Куангнгай.

По словам председателя Народного комитета провинции Данг Ван Миня, в последние годы островной туризм стал основным видом туризма в стратегии развития туризма провинции Куангнгай, способствуя продвижению морских экономических ресурсов и уникальной морской культуры прибрежных сообществ.

Провинция подписала соглашения о сотрудничестве с другими регионами, заключила соглашение о сотрудничестве в области развития туризма на период 2020-2025 годов между Ханоем, Хошимином и центральным ключевым экономическим регионом, создавая тем самым возможности для налаживания связей, проведения исследований и создания продуктов для стимулирования туризма.

Куангнгай также определил развитие туризма как одну из ключевых задач на период 2021-2025 годов. Партийный комитет провинции издал резолюцию № 05 о содействии развитию туризма, чтобы он постепенно стал передовым сектором экономики, а Народный комитет провинции обнародовал планы по реструктуризации и развитию туризма, отличающегося профессионализмом, современностью, качеством и устойчивостью, чтобы стать одним из привлекательных направлений на юге центрального прибрежного региона и создать бренд на туристической карте страны.

Кроме того, провинция намерена привлечь инвестиции для развития района Зунгкуат - Лишон в национальный центр островного туризма. Они также хотят развить пляж Mикхе в национальную туристическую зону и сохранить уникальные культурные ценности культуры Шахиюнь, датируемые 2500-3000 лет назад, чтобы подготовить досье для представления в ЮНЕСКО для признания ее Всемирным культурным наследием.

ИЖВ/ВИА

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