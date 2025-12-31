Куангнгай предоставит субсидии на вывод судов из эксплуатации и переход к устойчивому рыболовству

Центральная провинция Куангнгай ввела меры по поддержке вывода из эксплуатации рыболовных судов и переквалификации владельцев судов, которые больше не желают заниматься морским рыболовством.

Согласно резолюции, принятой Народным советом провинции на его 8-й сессии 30 декабря, владельцы, демонтирующие рыболовные суда, получат единовременную финансовую поддержку в размере 40% от оценочной стоимости судна на момент оценки, но не выше установленного предельного уровня.

Суда длиной от 6 до менее 12 метров смогут получить поддержку в размере до 50 млн донгов (1 903 доллара США) за единицу; суда длиной от 12 до менее 15 метров - до 100 млн донгов; от 15 до менее 20 метров - до 200 млн донгов; а суда длиной 20 метров и более - до 300 млн донгов.

Председатель Народного совета провинции Нгуен Дык Туй сообщил, что данная резолюция направлена на реализацию Решения Премьер-министра № 2310/QD-TTg от 17 октября 2024 года об утверждении плана действий на пиковый месяц по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, а также по содействию устойчивому развитию рыбохозяйственного сектора Вьетнама. По его словам, резолюция призвана оперативно устранить существующие недостатки в противодействии ННН-промыслу, выполнить рекомендации Европейская комиссия и помочь владельцам судов стабилизировать средства к существованию и доходы, тем самым содействуя усилиям по снятию «желтой карточки» ЕС в отношении вьетнамской морепродукции.

Кроме того, провинция предоставит по 5 млн донгов каждому владельцу судна, участвующему в профессиональной подготовке для смены рода деятельности. Владельцы судов и находящиеся на их иждивении члены домохозяйств, не достигшие трудоспособного возраста, получат денежную поддержку в размере, эквивалентном 30 кг риса на человека в месяц, исходя из средней местной цены на рис на момент выплаты, сроком на три месяца.

Общий объем финансирования данной политики оценивается в 20,1 млрд донгов из провинциального бюджета и предусматривает поддержку переориентации или демонтажа около 130 рыболовных судов. Из этой суммы порядка 17,5 млрд донгов будет направлено на демонтаж судов и около 2,6 млрд донгов, на поддержку смены занятости владельцев и их домохозяйств. Выплаты будут осуществляться через народные комитеты общин и кварталов по месту регистрации судов.

Данная политика распространяется на владельцев судов и находящихся на их иждивении членов домохозяйств с постоянной регистрацией в провинции Куангнгай, а также на соответствующие органы, организации и физических лиц, участвующих в ее реализации.

Поддержка будет предоставляться на основании перечня судов, утвержденного Народный комитет провинции Куангнгай, которые внесены в национальную базу данных рыбного хозяйства и отнесены к группе с высоким риском нарушений, связанных с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН). Реализация должна обеспечивать справедливость, прозрачность и точную адресность. Владельцам судов, получившим поддержку, запрещается строительство, покупка, аренда либо получение в дар других рыболовных судов.

Резолюция вступит в силу с 1 января 2026 года, а ее реализация будет осуществляться до 31 декабря 2026 года.

На той же сессии Народный совет провинции также утвердил ряд резолюций, предусматривающих установление конкретных критериев оценки земли и введение первого в провинции рамочного уровня цен на землю с применением с 1 января 2026 года; премирование за превышение плановых показателей доходов, распределяемых между провинциальным и коммунальными бюджетами, начиная с 2026 года; корректировку бюджета 2025 года за счет безвозвратной иностранной помощи; а также надбавки и льготы для лиц, участвующих в организации выборов депутатов Национальное собрание Вьетнама XVI созыва и народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов.