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Куангнгай инвестирует в инфраструктуру морского порта

Департамент сельского хозяйства и развития сельских местностей центральной прибрежной провинции Куангнгай предложил Народному комитету провинции и центральным агентствам уделить больше внимания инвестициям в инфраструктуру в местных рыбных портах. Этот шаг является частью усилий местных властей по снятию предупреждения «желтой карточки», наложенного Европейской комиссией (ЕК) за незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел.

Куангнгай насчитывает 5 морских портов - Шахуинь и Ми-а в уезде Дыкфо, Тиньки и Тиньхоа в городе Куангнгай и Лишон в одноименном уезде, из которых Тиньки и Шахуинь сталкиваются с загрязнением окружающей среды из-за неочищенных сточных вод, сбрасываемых рыбацкими лодками.

Чан Ле Хонг Шон, директор провинциального управления морских портов, сообщил, что комитет выделил средства на строительство автоматических систем микробиологической очистки сточных вод и систем пожаротушения в портах.

По словам представителя Управления рыболовства Вьетнама при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских местностей, чиновники ЕС посетят Вьетнам в октябре этого года, чтобы проверить меры против ННН-промысла в прибрежных районах.

Поездка направлена на обзор усилий страны по снятию предупреждения о «желтой карточке», выданного в 2017 году.

ВИА

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