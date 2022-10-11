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Куангнгай инвестирует в инфраструктуру морского порта
Куангнгай насчитывает 5 морских портов - Шахуинь и Ми-а в уезде Дыкфо, Тиньки и Тиньхоа в городе Куангнгай и Лишон в одноименном уезде, из которых Тиньки и Шахуинь сталкиваются с загрязнением окружающей среды из-за неочищенных сточных вод, сбрасываемых рыбацкими лодками.
Чан Ле Хонг Шон, директор провинциального управления морских портов, сообщил, что комитет выделил средства на строительство автоматических систем микробиологической очистки сточных вод и систем пожаротушения в портах.
По словам представителя Управления рыболовства Вьетнама при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских местностей, чиновники ЕС посетят Вьетнам в октябре этого года, чтобы проверить меры против ННН-промысла в прибрежных районах.
Поездка направлена на обзор усилий страны по снятию предупреждения о «желтой карточке», выданного в 2017 году.