Куангнгай зафиксировала позитивные результаты в борьбе с ННН-промыслом

В провинции Куангнгай насчитывается 4 846 рыболовных судов, все из которых зарегистрированы и полностью обновлены в системе VNFishbase. Из них все 4 748 судов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, получили лицензии на рыболовство, что составляет 100%. В то же время 98 судов, или около 2% зарегистрированного флота, по-прежнему не соответствуют условиям для выдачи либо продления лицензий.

С 1 октября провинция приняла меры в отношении всех 18 судов, у которых были зафиксированы случаи потери сигнала мониторинга на шесть часов, отключения более чем на 10 дней во время выхода в море либо ведения промысла за пределами разрешённых районов. Кроме того, Куангнгай выполнила все 19 задач, поставленных Премьер-министром и Министерством сельского хозяйства и окружающей среды.

По словам подполковника До Тай Нанга, заместителя начальника штаба Командования пограничной охраны провинции Куангнгай, из 98 судов, которые по-прежнему не соответствуют условиям для получения лицензий, силами пограничной охраны и местных властей были взяты под управление и оснащены идентификационными знаками 37 судов. В отношении оставшихся 61 судна применяются меры принудительного исполнения судебных решений по гражданским делам, в том числе 37 судов, которые ведут промысел или стоят на якоре за пределами провинции.

Командование пограничной охраны предложило Департаменту принудительного исполнения гражданских судебных решений провинции усилить информационно-разъяснительную работу и ускорить процедуры проверки и подтверждения, чтобы содействовать исполнению мер в отношении судов, находящихся за пределами данной местности.

22 декабря провинциальная инспекция объявила о решении провести проверку ответственности профильных департаментов, ведомств и местных органов власти в работе по борьбе с ННН-промыслом в Куангнгай. Проверка будет сосредоточена на вопросах руководства и организации реализации мер, фактических местах стоянки групп судов, а также управлении рыболовными портами.

В её рамках планируется оценить контроль за судами и прослеживаемость морепродукции с целью обеспечения согласованности данных между соответствующими ведомствами, а также рассмотрение случаев привлечения к административной ответственности за нарушения, связанные с ННН-промыслом, и других сопутствующих вопросов.

Силовым структурам полиции и пограничной охраны было поручено усилить координацию и ужесточить контроль в отношении судов повышенного риска, одновременно оказывая содействие в проверке судов, находящихся под принудительным исполнением судебных решений и стоящих на якоре за пределами провинции.

Подразделения пограничной охраны также получили задание сформировать дежурные контрольные группы непосредственно в рыболовных портах для оперативного выявления, предупреждения и пресечения нарушений, особенно со стороны судов повышенного риска и судов, подпадающих под меры принудительного исполнения, при их заходе в порты и выходе из них.

В то же время Народный комитет провинции Куангнгай потребовал от провинциального Департамента принудительного исполнения гражданских судебных решений повысить ответственность в работе с судами, находящимися в его ведении.

Департаменту также поручено координировать действия с Департаментом сельского хозяйства и окружающей среды, а также с провинциальным Департаментом общественной безопасности для уточнения численности экипажей, владельцев судов и мест их стоянки, а также для оперативного урегулирования нерешённых вопросов, связанных с судами, находящимися под судебным исполнением в провинции.