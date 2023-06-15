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Куангнам нацелен на устойчивый туризм в святилище Мишон
Населенный пункт также активизирует применение научно-технологических достижений в работе по сохранению и продолжит строго соблюдать положения о государственном управлении, а также Конвенцию о всемирном наследии и Закон о культурном наследии.
Фан Хо, директор Правления объекта всемирного культурного наследия Мишон, сказал, что с тех пор, как в 1999 году заповедник получил признание ЮНЕСКО, многие организации и частные лица, как внутри страны, так и за рубежом, объединили свои усилия для его сохранения. Среди них - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), JICA (Япония), Фонд Леричи (Италия), Миланский университет и Археологическая служба Индии (ASI).
Помимо существующих туристических продуктов в башнях-храмах, в этом году провинция разработает новые в буферной и основной зонах, включая культурно-исторические и экологические туристические продукты в лесу площадью 1 158 га, добавил он.
Связь между заповедником и другими объектами наследия в центральном регионе и крупными туристическими центрами также будет укреплена, сказал Хо, добавив, что Правление улучшит качество персонала, особенно гидов, и разнообразит услуги в заповеднике.
Некогда религиозная и политическая столица королевства Чампа, заповедник Mишон расположен на холмистой местности в общине Зуйфу, уезд Зуйсюйен, примерно в 70 км к юго-западу от центрального города Дананг и в 40 км от города Хойан.
Он включает в себя восемь групп из 71 памятника, построенных в период с 7 по 13 век. Своим духовным происхождением храмы Mишон обязаны индуизму индийского субконтинента, они были построены для поклонения индуистским божествам, таким как Кришна и Вишну, но прежде всего Шиве.
Первое строительство храма Mишон датируется 4 веком во времена правления Бхадравармана для поклонения богу Шиве-Бхадресваре. Но позже храм был разрушен.
В начале 7-го века царь Самбхуварман приказал восстановить его. Каждый новый монарх после вступления на престол приезжал в Мишон для церемонии очищения, подношений и возведения новых памятников, что объясняет, почему Мишон был единственным местом, где чамское искусство процветало без перерыва с 7 по 13 век.
По данным ЮНЕСКО, консервация памятников Мишон началась в начале 20 века, вскоре после их обнаружения в современную эпоху французскими археологами. В результате войн многие башни-храмы были повреждены. Однако были проведены работы по сохранению, и оставшиеся башни-храмы поддерживаются и хорошо сохранились.