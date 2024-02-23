Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Куангбинь посадит 50.000 местных деревьев в местном природном заповеднике

Куангбинь посадит 50.000 местных деревьев в местном природном заповеднике В центральной провинции Куангбинь будет высажено 50.000 местных деревьев для восстановления экологического ландшафта природного заповедника Донг Чау-Кхе Ныок Чонг в рамках проекта, спонсируемого Earthworm Foundation, некоммерческой организацией, которая поддерживает глобальный бизнес, фермеров и сообщества для решения экологических и социальных проблем по всему миру.

Соответственно, местные виды будут выбраны для замены гибридной акации (сочетание Acacia mangium и Acacia auriculiformisforest), чтобы повысить ценность биоразнообразия в заповеднике. Мероприятия проекта включают в себя посадку дополнительных местных деревьев, а также мониторинг и отчетность по выживаемости и росту посаженных лесов через год и три года. Проект будет завершен к концу марта.

Правление природного заповедника Донг Чау-Кхе Ныок Чонг заявило, что в последние годы благодаря облесению и охране лесов удалось сохранить и увеличить ценность биоразнообразия заповедника. В связи с этим заповедник получил поддержку и инвестиции от организаций со всего мира.

За последние четыре года на средства местного бюджета было высажено более 200.000 ценных местных деревьев, таких как Lim (Erythrophleum fordii) и Doi (Michelia tonkinensis A. Chev).

Природный заповедник Донг Чау-Кхе Ныок Чонг, занимающий площадь более 14.000 га, является домом для многих редких видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в сохранении, таких как Шаола (научное название Pseudoryx nghetinhensis) Ча Ва Чан Нау (Pygathrix nemaeus).

В этом районе также произрастают редкие древесные породы, такие как Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) и Gu lau (Sindora tonkinensi).

Донг Чау-Кхе Ныок Чонг был также признан BirdLife International одним из 62 важных птичьих районов и эндемичных птичьих районов Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

В Ханое прошло первое заседание подкомиссии по подготовке документов к XIV съезду КПВ

В Ханое прошло первое заседание подкомиссии по подготовке документов к XIV съезду КПВ

23 февраля в здании Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) в Ханое состоялось первое заседание подкомиссии по подготовке документов к XIV съезду КПВ. На нем председательствовал генеральный секретарь ЦК КПВ, глава подкомиссии Нгуен Фу Чонг.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top