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Куангбинь посадит 50.000 местных деревьев в местном природном заповеднике
Соответственно, местные виды будут выбраны для замены гибридной акации (сочетание Acacia mangium и Acacia auriculiformisforest), чтобы повысить ценность биоразнообразия в заповеднике. Мероприятия проекта включают в себя посадку дополнительных местных деревьев, а также мониторинг и отчетность по выживаемости и росту посаженных лесов через год и три года. Проект будет завершен к концу марта.
Правление природного заповедника Донг Чау-Кхе Ныок Чонг заявило, что в последние годы благодаря облесению и охране лесов удалось сохранить и увеличить ценность биоразнообразия заповедника. В связи с этим заповедник получил поддержку и инвестиции от организаций со всего мира.
За последние четыре года на средства местного бюджета было высажено более 200.000 ценных местных деревьев, таких как Lim (Erythrophleum fordii) и Doi (Michelia tonkinensis A. Chev).
Природный заповедник Донг Чау-Кхе Ныок Чонг, занимающий площадь более 14.000 га, является домом для многих редких видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в сохранении, таких как Шаола (научное название Pseudoryx nghetinhensis) Ча Ва Чан Нау (Pygathrix nemaeus).
В этом районе также произрастают редкие древесные породы, такие как Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) и Gu lau (Sindora tonkinensi).
Донг Чау-Кхе Ныок Чонг был также признан BirdLife International одним из 62 важных птичьих районов и эндемичных птичьих районов Вьетнама.