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Куангбинь получила более 3,38 млн долларов США от продажи углеродных кредитов
По словам директора провинциального Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Май Ван Минь, в рамках соглашения Куангбинь получит 235 млрд донгов за сокращение более чем 2,4 млн тонн выбросов углекислого газа в течение 2023-2025 годов.
Полученные в этом году средства будут направлены на охрану лесов и развитие местного хозяйства, сказал он, добавив, что 80 млрд донгов будут переданы бенефициарам, включая 10 778 лесовладельцев, 71 общинный народный комитет и девять других организаций, а оставшаяся сумма будет предназначена для Фонда охраны и развития лесов провинции.
Хотя сумма, выплачиваемая каждому домохозяйству, невелика - около 800 000 донгов, - она поможет повысить осведомленность населения о защите лесов и предотвратить подсечно-огневую деятельность.
По его словам, более 469 300 гектаров леса будут претендовать на получение углеродных кредитов в этом году, подчеркнув, что провинция пересмотрит площадь лесов и их покрытие, чтобы работать со своими партнерами, которые хотят приобрести углеродные кредиты для увеличения доходов местного населения.
Среди регионов, участвующих в программе ERPA, Нгеан имеет самую большую площадь лесов - более 1 миллиона гектаров, что дает провинции возможность использовать потенциал углеродных кредитов.
Однако директор департамента охраны и развития лесов провинции Нгуен Кхак Лам отметил, что торговля углеродными кредитами - это новая область, которая нуждается в специальных механизмах и политике, помогающих местным властям получить доступ к этому потенциальному рынку.
Согласно новому постановлению правительства о выбросах парниковых газов (ПГ) и защите озонового слоя, Вьетнам планирует создать и запустить в экспериментальном режиме биржу по торговле углеродными квотами с 2025 года, а официально запустить ее в 2028 году.
Документ регулирует несколько статей Закона об охране окружающей среды и намечает дорожную карту для создания и развития внутреннего углеродного рынка, сказал он, подчеркнув, что в нем отсутствует положение о государственном управлении в области хранения углерода в лесах, что затрудняет подсчет объема лесного углеродного резерва.