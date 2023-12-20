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НОВОСТИ

Куангбинь планирует принять 5 миллионов туристов в 2024 году

Центральная провинция Куангбинь планирует принять 4,5-5 миллионов туристов в 2024 году и заработать на туризме около 5,6 триллионов донгов (более 227 миллионов долларов США) в следующем году.
  Пещера Фонгня в центральной провинции Куангбинь. Фото: internet  
Для достижения этих целей местный туристический сектор будет продолжать развивать коммуникации и продвижение в различных формах и содержаниях, а также повышать осведомленность людей и ответственность соответствующих органов власти за развитие туризма.

В 2024 году провинция сосредоточится на инвестициях в туристическую инфраструктуру, разработке новых туристических продуктов, таких как экотуризм, культурно-исторический туризм и общинный туризм, чтобы удовлетворить спрос путешественников.

Наряду с мероприятиями по привлечению инвестиций в развитие туризма, провинция Биньдинь будет привлекать инвесторов и мобилизовывать ресурсы для дальнейшего совершенствования технической инфраструктуры для поддержки развития туризма в регионе.

В 2023 году туристическая отрасль страны восстановилась после пандемии COVID-19, а общее число посетителей, по оценкам, составит более 4,5 млн человек, что в 2,14 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий доход от туристической деятельности прогнозируется на уровне более 5 триллионов донгов.

С начала этого года около 40 туристических продуктов и достопримечательностей были официально введены в эксплуатацию или запущены на пробной основе для обслуживания туристов.

ВИА/ИЖВ

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