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Куангбинь планирует принять 5 миллионов туристов в 2024 году
В 2024 году провинция сосредоточится на инвестициях в туристическую инфраструктуру, разработке новых туристических продуктов, таких как экотуризм, культурно-исторический туризм и общинный туризм, чтобы удовлетворить спрос путешественников.
Наряду с мероприятиями по привлечению инвестиций в развитие туризма, провинция Биньдинь будет привлекать инвесторов и мобилизовывать ресурсы для дальнейшего совершенствования технической инфраструктуры для поддержки развития туризма в регионе.
В 2023 году туристическая отрасль страны восстановилась после пандемии COVID-19, а общее число посетителей, по оценкам, составит более 4,5 млн человек, что в 2,14 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий доход от туристической деятельности прогнозируется на уровне более 5 триллионов донгов.
С начала этого года около 40 туристических продуктов и достопримечательностей были официально введены в эксплуатацию или запущены на пробной основе для обслуживания туристов.