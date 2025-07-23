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Крушение туристического судна в заливе Халонг: Найденное тело принадлежит одному из трёх пропавших без вести

По данным компетентных органов, тело мужчины, обнаруженное спасателями в полдень 22 июля недалеко от места крушения судна «Синий залив 58», принадлежит H.V.H (1979 года рождения) — одному из трёх человек, числящихся пропавшими без вести после крушения туристического судна «Синий залив 58», регистрационный номер QN 7105, произошедшего 19 июля. Ранее, около 13:00 22 июля, в Управление пожарной охраны, спасания и ликвидации последствий катастроф (Полиция провинции Куангнинь) поступило сообщение об обнаружении тела мужчины, дрейфующего между пляжем Байтчай и пещерой Дауго.

Сразу после получения информации сотрудники Управления экстренно направили на место специализированную технику и личный состав, совместно с Пограничным постом пограничного порта Хонгай извлекли тело на берег и оперативно доставили его в больницу Байчай для установления личности.

В результате проверки было установлено, что погибший — H.V.H., один из трёх пропавших без вести в результате крушения судна в заливе Халонг.

Таким образом, по состоянию на 15:30 22 июля, из 49 человек, находившихся на борту потерпевшего крушение судна «Синий залив 58» в заливе Халонг, спасены 10 человек, найдены и опознаны тела 37 погибших, остаются в розыске ещё двое.

ВИА/ИЖВ

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