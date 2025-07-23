НОВОСТИ
Крушение туристического судна в заливе Халонг: Найденное тело принадлежит одному из трёх пропавших без вести
Сразу после получения информации сотрудники Управления экстренно направили на место специализированную технику и личный состав, совместно с Пограничным постом пограничного порта Хонгай извлекли тело на берег и оперативно доставили его в больницу Байчай для установления личности.
В результате проверки было установлено, что погибший — H.V.H., один из трёх пропавших без вести в результате крушения судна в заливе Халонг.
Таким образом, по состоянию на 15:30 22 июля, из 49 человек, находившихся на борту потерпевшего крушение судна «Синий залив 58» в заливе Халонг, спасены 10 человек, найдены и опознаны тела 37 погибших, остаются в розыске ещё двое.