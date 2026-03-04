Крупные частные банки стремятся сохранить высокий рост кредитования в 2026 году

Государственный банк Вьетнама (SBV) установил целевой ориентир роста кредитования на 2026 год на уровне 15%, ниже прошлогоднего целевого показателя в 16% и значительно ниже фактически зафиксированного расширения на 19,1% в 2025 году. Это отражает более осторожный подход регулятора, который делает акцент на стабильности и контроле рисков.

В то же время ожидается, что картина роста кредитования в 2026 году останется неоднородной: некоторые крупные кредиторы уже начали закладывать в планы более агрессивное расширение портфеля.

VPBank планирует в текущем году превысить отметку в 1,29 квадриллиона вьетнамских донгов (примерно 49 млрд долларов США) по консолидированному объёму непогашенных кредитов, что соответствует росту кредитования примерно на 34% по сравнению с прошлым годом.

Банк MB также нацелен на рост кредитов и депозитов примерно на 35%, при этом розничный банкинг определён как его ключевое направление.

Ряд других банков среднего и небольшого масштаба рассчитывают на рост кредитования около 20%, хотя кредитные лимиты, выделяемые Государственным банком Вьетнама, могут оказаться ниже.

По данным компании BIDV Securities, MSB ожидает, что центральный банк установит для него лимит роста кредитования примерно на 13–15%, однако прогнозирует, что фактический рост кредитного портфеля по итогам 2026 года может достигнуть 20%.

Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) ожидает увеличения кредитного портфеля на 22%, отдавая приоритет ключевым сегментам, таким как розничные клиенты, малые и средние предприятия, а также клиенты из числа компаний с прямыми иностранными инвестициями.

В недавнем прогнозе на 2026 год компания Vietcombank Securities оценила рост кредитования во всём банковском секторе на уровне примерно 16–18%, что превышает целевой показатель SBV в 15%.

По мнению компании, динамичные частные банки, вероятно, продолжат оставаться лидерами расширения кредитования: ожидаемый рост их кредитных портфелей составит более 20%.

Ожидается, что выиграют и крупные банки, которые осуществили обязательную передачу (приём) проблемных банков и в качестве поощрения получили от SBV дополнительные возможности по расширению кредитования: для них может действовать преференциальный механизм, позволяющий обеспечивать рост выше среднего по сектору.

Эксперты отмечают: если центральный банк со следующего года начнёт поэтапный переход к отмене механизма лимитов роста кредитования, то банки с высоким уровнем достаточности капитала, такие как VPBank, Techcombank и HDBank, смогут показать рост кредитования выше среднеотраслевого.

Кроме того, банки, чьи кредитные портфели ориентированы на приоритетные направления, включая сельское хозяйство, сельские районы, розничный сегмент, малые и средние предприятия и социальное жильё, в частности HDBank, VIB, Techcombank и ACB, также получат преимущества: согласно циркуляру № 14/2025/TT-NHNN для таких кредитов будет снижен коэффициент (вес) кредитного риска, что создаст дополнительный запас для расширения кредитования.

Согласно циркуляру № 14/2025/TT-NHNN, устанавливающему нормативы достаточности капитала для коммерческих банков и филиалов иностранных банков во Вьетнаме, снижены коэффициенты (веса) кредитного риска по займам в ряде сфер, включая покупку социального жилья, кредитование малых и средних предприятий, а также сельское хозяйство и развитие сельских районов.

В частности, вес кредитного риска по кредитам в сельском хозяйстве и сельских районах уменьшен со 100% до 50%. По кредитам малым и средним предприятиям он снижен с 90% до 85%.

Что касается кредитов на социальное жильё, то при соотношении суммы займа к стоимости залога ниже 40% вес кредитного риска составляет всего 20%. Даже при более высоком показателе он остаётся в диапазоне 35% и не превышает 50%, что существенно ниже, чем по типичным кредитам в сфере недвижимости.