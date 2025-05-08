НОВОСТИ
Крупные предприятия Вьетнама будут работать с американскими партнёрами для реализации соглашений
За последние годы эти корпорации импортировали из США продукцию на миллиарды долларов, включая самолёты, машины, оборудование, турбины для газовых электростанций, системы электропередачи, графические процессоры (GPU), сырьё и материалы.
Во время встречи представители предприятий доложили о ходе реализации заключённых соглашений о закупках, а также представили оценки и прогнозы по импорту, закупкам оборудования, товаров, услуг и материалов, в которых США обладают конкурентными преимуществами, — как на текущий год, так и на среднесрочную перспективу.
Предприятия заявили, что в период с настоящего момента до июня 2025 года они будут активно сотрудничать с американскими партнёрами над реализацией подписанных соглашений и меморандумов о взаимопонимании.
Вьетнам заинтересован в стабильных, крупных закупках американских товаров, оборудования и услуг — в тех сферах, где США обладают высокой компетенцией, а Вьетнам испытывает потребность. Это является практическим шагом, направленным на углубление и повышение эффективности экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также на достижение сбалансированного и устойчивого торгового баланса.
Министр промышленности и торговли, глава правительственной переговорной группы по торговле с США, Нгуен Хонг Зьен провёл отдельную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США во Вьетнаме Марком Э. Наппером.
Министр призвал обе стороны оперативно устранять возникающие затруднения, создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов и торговли ключевой продукцией, отвечающей взаимным интересам. Он подчеркнул важность этого направления как практического шага по углублению двустороннего сотрудничества и обеспечению сбалансированной, устойчивой торговли.
Посол Марк Э. Наппер высоко оценил активные, доброжелательные и конструктивные действия Вьетнама, отметив, что новая торговая политика США направлена на стимулирование торговли и инвестиций, защиту экономической и национальной безопасности, а также интересов американских рабочих, при этом не ущемляя интересы стран-партнёров.