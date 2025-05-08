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НОВОСТИ

Крупные предприятия Вьетнама будут работать с американскими партнёрами для реализации соглашений

7 мая в Ханое Министерство промышленности и торговли Вьетнама провело рабочую встречу с крупными корпорациями и государственными компаниями по вопросу продвижения торговых соглашений с Соединёнными Штатами Америки. Ранее Премьер-министр Вьетнама дал указание активизировать усилия по реализации торговых соглашений с целью сбалансировать торговый баланс между Вьетнамом и США.
  Министр промышленности и торговли, глава правительственной делегации на переговорах Нгуен Хонг Зьен председательствовал на рабочей сессии с корпорациями и крупными предприятиями Вьетнама. Фото: Вьетнам+  
Во встрече приняли участие ведущие вьетнамские предприятия, включая: Энергетико-промышленную корпорацию Вьетнама (PVN), Нефтяную корпорацию Вьетнама (Petrolimex), Газовую корпорацию Вьетнама (PV Gas), Электроэнергетическую корпорацию Вьетнама (EVN), Угольную и минеральную корпорацию Вьетнама (TKV), Химическую корпорацию Вьетнама, авиакомпании Vietnam Airlines и Vietjet, промышленную корпорацию THACO Industry, Военно-телекоммуникационную корпорацию Viettel, Почтово-телекоммуникационную корпорацию Вьетнама (VNPT) и другие.

За последние годы эти корпорации импортировали из США продукцию на миллиарды долларов, включая самолёты, машины, оборудование, турбины для газовых электростанций, системы электропередачи, графические процессоры (GPU), сырьё и материалы.

Во время встречи представители предприятий доложили о ходе реализации заключённых соглашений о закупках, а также представили оценки и прогнозы по импорту, закупкам оборудования, товаров, услуг и материалов, в которых США обладают конкурентными преимуществами, — как на текущий год, так и на среднесрочную перспективу.

Предприятия заявили, что в период с настоящего момента до июня 2025 года они будут активно сотрудничать с американскими партнёрами над реализацией подписанных соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Вьетнам заинтересован в стабильных, крупных закупках американских товаров, оборудования и услуг — в тех сферах, где США обладают высокой компетенцией, а Вьетнам испытывает потребность. Это является практическим шагом, направленным на углубление и повышение эффективности экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также на достижение сбалансированного и устойчивого торгового баланса.

Министр промышленности и торговли, глава правительственной переговорной группы по торговле с США, Нгуен Хонг Зьен провёл отдельную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США во Вьетнаме Марком Э. Наппером.

Министр призвал обе стороны оперативно устранять возникающие затруднения, создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов и торговли ключевой продукцией, отвечающей взаимным интересам. Он подчеркнул важность этого направления как практического шага по углублению двустороннего сотрудничества и обеспечению сбалансированной, устойчивой торговли.

Посол Марк Э. Наппер высоко оценил активные, доброжелательные и конструктивные действия Вьетнама, отметив, что новая торговая политика США направлена на стимулирование торговли и инвестиций, защиту экономической и национальной безопасности, а также интересов американских рабочих, при этом не ущемляя интересы стран-партнёров.

ВИА/ИЖВ

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