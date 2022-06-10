Крупные дорожные проекты на обсуждении НС 10 июня

Пленарное заседание третьей сессии НС в Ханое. Фото: ВИА

Национальное собрание (НС) обсуждает инвестиции в несколько крупных дорожных проектов и проект резолюции о некоторых специальных стратегиях для южно-центральной прибрежной провинции Кханьхоа 10 июня в рамках своей продолжающейся третьей сессии в Ханое.

Депутаты сосредоточатся на обсуждении кольцевой дороги № 4 столичного региона Ханоя, кольцевой дороги № 3 города Хошимин, а также на фазе 1 скоростных автомагистралей Чаудок-Кантхо-Шокчанг, Кханьхоа-Буонматхуот и Бьенхоа- Вунгтау.

Согласно предложению правительства, 112,8-километровая кольцевая дорога № 4 столичного региона пройдет через Ханой, Хынгйен и Бакнинь. Между тем, кольцевая дорога № 3 города Хошимин будет простираться на 76,34 км через города Хошимин, Донгнай, Биньзыонг и Лонган.

В предварительном технико-экономическом обосновании двух проектов говорится, что эти дороги помогут повысить региональную связность, урбанизацию, социально-экономическое развитие, а также конкурентоспособность экономики.

Правительство также указало на необходимость строительства скоростных автомагистралей Чаудок-Кантхо-Шокчанг, Кханьхоа-Буонматхуот и Бьенхоа-Вунгтау, отметив, что они будут способствовать развитию единой и современной транспортной инфраструктуры, удовлетворению растущего спроса на перевозки, устранению узких мест в транспортной инфраструктуре в ключевом южном экономическом районе; задействуют потенциал и преимущества Центрального нагорья и дельты Меконга, придадут импульс социально-экономическому развитию, обеспечат обороноспособность и безопасность, сократят бедность.

Между тем, резолюция НС о пилотировании некоторых специальных механизмов и политик развития провинции Кханьхоа призвана сформировать эффективный правовой инструмент для использования всех возможностей и преимуществ для создания прорывов в социально-экономическом развитии провинции, как это намечено Политбюро.



