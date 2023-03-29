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Крупнейший фестиваль французской кухни во Вьетнаме 2023 пройдет на пешеходной улице у озера Хоанкием
По словам посла Франции, на мероприятии присутствуют многие рестораны, импортеры и многие бренды, представляющие французское искусство жизни, такие как: Paysan Breton, Métropole, Red Apron, Marou, Saint Honoré, La Table Hanoia, ассоциации фруктов и ветчинной промышленности, телеканал France 24... Они организуют дегустации высококачественных продуктов: молока, шоколада, хлеба, сыра, мясного ассорти, фруктов, вина и спиртных напитков...
Французская кухня представлена публике посредством кулинарных демонстраций под руководством шеф-поваров. Помимо кулинарного пространства, в «Balade en France» также участвуют стенды, посвященные туризму, отелям и обучению во Франции. Культурные и художественные программы, показ французских фильмов, уроки живописи и танца в стиле хип-хоп... дарят посетителям реальный опыт путешествия во Францию.
«Balade en France» будет проходить параллельно с мероприятиями в рамках рекламного пространства Вьетнам-Франция (организует HPA), а масштабная художественная программа (организует Департамент культуры и спорта) будет проходить на пешеходной зоне Хоанкием с 14 по 16 апреля 2023 г.