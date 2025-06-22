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Крупнейший в мире парк Lego откроется в Шанхае
Площадь парка составляет 318 000 квадратных метров, включая: восемь тематических зон (Ninjago, Lego Friends, Lego City, Monkie Kid и др.), аквапарк, гостиничный комплекс Legoland Hotel на 250 номеров, образовательные и технологические зоны для детей, включая лаборатории по робототехнике и программированию Lego Education.
Ключевая достопримечательность — Miniland, в которой представлена миниатюрная версия города Шанхай, включая финансовый район Луцзяцзуй, шэньхайскую телебашню «Восточная жемчужина», мост Наньпу и набережную Бунд. На воссоздание ушло 168 000 рабочих часов и более 20 миллионов кирпичиков Lego. Эти макеты отличаются высокой детализацией и уже вызывают интерес у взрослых и детей.
Современные небоскрёбы, соседствующие с историческими зданиями вдоль реки Хуанпу, тщательно воссозданы и привлекают как взрослых, так и детей.
Несмотря на экономические трудности в Китае — снижение потребительских расходов, кризис в сфере недвижимости и высокий уровень безработицы среди молодёжи — Legoland Шанхай возлагает большие надежды на внутренний туризм и растущую популярность тренда на «расходы ради впечатлений».
Ожидается, что парк ежегодно будет принимать от 3 до 5 миллионов посетителей, став новым центром семейного отдыха не только для шанхайцев, но и для туристов со всего Китая.
Цены на билеты варьируются от 319 юаней (около 44 долларов США) в будние дни до 599 юаней (83 доллара) в выходные и праздничные дни.