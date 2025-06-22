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Крупнейший в мире парк Lego откроется в Шанхае

После многих месяцев ожидания парк Legoland Шанхай — крупнейший в мире парк Lego и первый Legoland в Китае — официально откроется 5 июля. Главной достопримечательностью станет миниатюрная модель знаменитого финансового района Луцзяцзуй и набережной Шанхая, воссозданная в мельчайших деталях из ярких кирпичиков Lego. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 550 миллионов долларов США (приблизительно 4 миллиарда юаней). Это делает Legoland Шанхай одним из крупнейших иностранных проектов в сфере культурного и развлекательного туризма в Китае.

Площадь парка составляет 318 000 квадратных метров, включая: восемь тематических зон (Ninjago, Lego Friends, Lego City, Monkie Kid и др.), аквапарк, гостиничный комплекс Legoland Hotel на 250 номеров, образовательные и технологические зоны для детей, включая лаборатории по робототехнике и программированию Lego Education.

Ключевая достопримечательность — Miniland, в которой представлена миниатюрная версия города Шанхай, включая финансовый район Луцзяцзуй, шэньхайскую телебашню «Восточная жемчужина», мост Наньпу и набережную Бунд. На воссоздание ушло 168 000 рабочих часов и более 20 миллионов кирпичиков Lego. Эти макеты отличаются высокой детализацией и уже вызывают интерес у взрослых и детей.

Современные небоскрёбы, соседствующие с историческими зданиями вдоль реки Хуанпу, тщательно воссозданы и привлекают как взрослых, так и детей.

Несмотря на экономические трудности в Китае — снижение потребительских расходов, кризис в сфере недвижимости и высокий уровень безработицы среди молодёжи — Legoland Шанхай возлагает большие надежды на внутренний туризм и растущую популярность тренда на «расходы ради впечатлений».

Ожидается, что парк ежегодно будет принимать от 3 до 5 миллионов посетителей, став новым центром семейного отдыха не только для шанхайцев, но и для туристов со всего Китая.

Цены на билеты варьируются от 319 юаней (около 44 долларов США) в будние дни до 599 юаней (83 доллара) в выходные и праздничные дни.

ИЖВ/ВИА

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