Крупнейшие корпорации оборонной промышленности конкурируют за долю рынка во Вьетнаме

Французский производитель самолетов Airbus заявил, что хочет стать важным партнером в оборонном секторе Вьетнама и намерен увеличить продажи своего тактического транспортного самолета C295.

«Airbus также сыграл решающую роль в развитии отечественного опыта в области эксплуатации и технического обслуживания C295, помогая повысить готовность и снизить зависимость от внешней поддержки», - заявили в компании.

Далее компания заявила, что это партнерство гарантирует, что флот C295 будет поддерживаться на местном уровне, обеспечивая возможности быстрого реагирования и укрепляя долгосрочные оборонные цели Вьетнама.

Airbus Helicopters представляет свои вертолеты H225M и H145, а также беспилотный летательный аппарат Flexrotor на проходящей во Вьетнаме Международной оборонной выставке.

Американский производитель самолетов Boeing также продвигает вертолеты и беспилотные системы, а именно CH-47 Chinook и MH-139 Grey Wolf, созданный на базе вертолета AW139 компании Leonardo Helicopters. Ее подразделение Insitu продвигает беспилотный летательный аппарат ScanEagle.

Управляющий директор Boeing во Вьетнаме Майкл Нгуен сказал, что присутствие Boeing на Международной оборонной выставке во Вьетнаме является важным шагом вперед в их растущем партнерстве с правительством.

Впервые во Вьетнаме Boeing продемонстрирует широкий спектр передовых средств обороны и безопасности, которые также могут оказать гуманитарную помощь в трудные времена, добавил он.

Американская компания Lockheed Martin, производящая самолеты C-130J, также принимает участие в выставке, чтобы усилить свою поддержку безопасности и мира в Индо-Тихоокеанском регионе, а также расширить глобальные партнерские отношения, включая усилия по повышению устойчивости оборонно-промышленной базы. Военно-воздушные силы США представят самолет C-130 и пару штурмовиков Fairchild Republic A-10.

Среди почти 250 экспонентов - ведущие оборонные компании из США, Европы, Турции и стран, находящихся в состоянии конфликта, таких как Израиль, Иран, Россия и Украина. Ведущие европейские оборонные компании, включая британскую BAE Systems, немецкую Rheinmetall, итальянскую Leonardo и французскую Thales Group, также принимают участие в выставке.