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Крупнейшие аэропорты приняли огромное количество пассажиров в последний день Тэта
Таншоннят 2 февраля обслужил более 150 500 пассажиров и выполнил 979 рейсов, включая более 93 000 прибытий и 57 000 вылетов.
Представитель аэропорта сообщил, что для быстрой обработки данных прибывающих пассажиров были увеличены штат сотрудников и оптимизирован процесс регистрации.
Однако спрос на такси вырос, поэтому пассажирам пришлось долго ждать машину, чтобы добраться домой.
Аэропорт рекомендует пассажирам заранее бронировать автомобили или пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать длительного ожидания, тщательно проверять информацию о рейсах, времени посадки и выбирать разумное время поездки, чтобы избежать долгого ожидания.
Между тем, в пятый день первого лунного месяца аэропорт Нойбай принял около 100 000 пассажиров и 590 рейсов.
В течение недели до и после Тэт через аэропорт ежедневно проходило в среднем около 90 000 пассажиров и 550 рейсов.
Чтобы подготовиться к пиковому периоду, аэропорт тесно координировал свои действия с авиакомпаниями и сотрудничал с Администрацией гражданской авиации Вьетнама, чтобы эффективно, разумно распределить слоты и оптимизировать использование инфраструктуры.
Кроме того, Нойбай усилил координацию с авиакомпаниями, чтобы учитывать расписание рейсов, распределять ресурсы и оборудование для обеспечения качественного обслуживания.
Аэропорт также сотрудничал со специализированными службами, такими как дорожная полиция, для обеспечения безопасности, порядка и безопасности движения на прилегающей территории.
В частности, была организована зона посадки в такси на парковке, чтобы создать более удобные условия для пассажиров.