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Крупнейшее рекламное мероприятие запустится в Ханое уже в следующем месяце
Это экстравагантное мероприятие, которое продлится до конца ноября, развернется в оживленных коммерческих центрах и на площадках города.
Ежегодная акция, проводимая Ханойским центром содействия инвестициям, торговле и туризму (HPA) под руководством Народного комитета Ханоя, предоставляет местным предприятиям прекрасную возможность увеличить объем продаж и активно включиться в столичную экосистему «предложение-потребление».
В акции примут участие самые разные предприятия: торговые центры, супермаркеты, сетевые ритейлеры электроники, производители, рестораны, туристические заведения, гостиницы, IT-предприятия и торговые интернет-площадки. В течение всего месяца акции эти предприятия будут предлагать скидки от 20% на не менее чем 20% своей продукции, тем самым удовлетворяя растущий потребительский спрос.
Это событие включит в себя ряд увлекательных мероприятий, которые улучшат общее впечатление.
«Ханойский фестиваль шопинга», проходящий с 27 по 29 октября, украсит 300 кв. м пешеходной улицы Ле Тхай То, расположенной в районе Хоанкием.
В этот период также пройдет «Ханойская мега-распродажа», феерия, охватывающая от 60 до 70 стендов, демонстрирующих любимые вьетнамские товары, начиная от предметов моды и косметических изделий да повседневных потребительских товаров, продуктов питания, напитков и блюд местной кухни.
Одновременно с 27 октября по 30 ноября в 1000 пунктах регистрации и продвижения продаж пройдет акция «1000 промо-баллов - выгодные предложения».
«Золотой ценовой шок», запланированный на 11-12 ноября, охватит 50 основных торговых центров Ханоя. Среди этих направлений супермаркеты и коммерческие центры будут служить основными центрами регистрации, предлагая эксклюзивные акции и скидки, иногда достигающие замечательной 100% скидки.
С 24 по 30 ноября на портале thangkhuyenmaihanoi.vn и различных корпоративных сайтах электронной коммерции пройдет «Ханойский онлайн-фестиваль» 2023 года. Оргкомитет интегрирует сайты зарегистрированных предприятий в портал, активно поощряя потребителей к участию в сфере онлайн-покупок.