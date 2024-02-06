Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Крупнейшее в Юго-Восточной Азии световое шоу дронов ознаменует начало Года Дракона

Световое шоу дронов, которое, как ожидается, установит рекорд в Юго-Восточной Азии, должно состояться на берегу Хотай (Западного озера) в Ханое в преддверии Года Дракона 9 февраля.
  Афиша светового шоу дронов в ночь на 9 февраля. Источник: оргкомитет  
Оно официально состоится на Т-образном перекрестке Ванкао на берегу Западного озера в 11:30 вечера 9 февраля. Зрители могут наблюдать за зрелищем на улицах Нгуен Динь Тхи и Читьшай.

После этого неподалеку с 0:00 до 0:15 утра 10 февраля будет запущен фейерверк в честь первого дня Года Дракона.

Посмотреть на финальную репетицию светового шоу можно будет в 9 часов вечера 7 февраля.

По словам организаторов, в мероприятии будет задействовано самое большое количество дронов для подобного представления в Юго-Восточной Азии, которое будет сопровождаться специально написанной музыкой и экранами для прямой трансляции, установленными вокруг Западного озера, что обещает беспрецедентно зрелищное шоу для местных жителей и посетителей в преддверии Года Дракона.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр председательствует на конференции, посвященной планам работы государственных предприятий на 2024 год

Премьер-министр председательствует на конференции, посвященной планам работы государственных предприятий на 2024 год

5 февраля премьер-министр Фам Минь Тьинь провел рабочее заседание с Комиссией по управлению государственным капиталом на предприятиях (CMSC) и 19 группами и корпорациями, находящимися под управлением комиссии, чтобы рассмотреть их производственные и бизнес-планы на 2024 год, а также меры по содействию инвестициям и социально-экономическому развитию в этом году.
ПОДРОБНЕЕ

Top