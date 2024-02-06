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Крупнейшее в Юго-Восточной Азии световое шоу дронов ознаменует начало Года Дракона
После этого неподалеку с 0:00 до 0:15 утра 10 февраля будет запущен фейерверк в честь первого дня Года Дракона.
Посмотреть на финальную репетицию светового шоу можно будет в 9 часов вечера 7 февраля.
По словам организаторов, в мероприятии будет задействовано самое большое количество дронов для подобного представления в Юго-Восточной Азии, которое будет сопровождаться специально написанной музыкой и экранами для прямой трансляции, установленными вокруг Западного озера, что обещает беспрецедентно зрелищное шоу для местных жителей и посетителей в преддверии Года Дракона.