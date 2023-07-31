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Крупнейшая кампания по сдаче крови собрала более 115.000 единиц
Впервые проведенная в 2013 г., крупнейшая за год кампания по сдаче крови во Вьетнаме помогла решить проблему нехватки крови для лечения в летний период. За прошедшее десятилетие, с 2013 по 2022 год, в рамках кампании было получено около 700.000 единиц крови.
11-я кампания проходила с 1 июня по 30 июля в 46 провинциях и городах.
Тхань подчеркнул, что "Красное путешествие" способствовало возвращению к жизни сотен тысяч пациентов, помогло сектору здравоохранения преодолеть множество трудностей и проблем, чтобы обеспечить заботу и защиту здоровья людей.