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НОВОСТИ

Крупнейшая кампания по сдаче крови собрала более 115.000 единиц

По словам директора Национального института гематологии и переливания крови Нгуен Ха Тхань, за два месяца проведения донорской кампании "Красное путешествие 2023" было собрано более 115.000 единиц крови. По словам директора Национального института гематологии и переливания крови Нгуен Ха Тхань, за два месяца проведения донорской кампании "Красное путешествие 2023" было собрано более 115.000 единиц крови.

Впервые проведенная в 2013 г., крупнейшая за год кампания по сдаче крови во Вьетнаме помогла решить проблему нехватки крови для лечения в летний период. За прошедшее десятилетие, с 2013 по 2022 год, в рамках кампании было получено около 700.000 единиц крови.

11-я кампания проходила с 1 июня по 30 июля в 46 провинциях и городах.

Тхань подчеркнул, что "Красное путешествие" способствовало возвращению к жизни сотен тысяч пациентов, помогло сектору здравоохранения преодолеть множество трудностей и проблем, чтобы обеспечить заботу и защиту здоровья людей.

ВИА/ИЖВ

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