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Крупнейшая выставка вьетнамской лаковой живописи в Российской Федерации
Министр культуры РФ Ольга Любимова, директор музея и другие почётные гости сердечно поприветствовали уважаемую и тонко чувствующую искусство гостью из Вьетнама — супругу Генерального секретаря ЦК КПВ Нго Фыонг Ли, прибывшую на церемонию открытия и выступившую с речью по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
На выставке посетители могут насладиться поэтичными пейзажами с бескрайними просторами, залитыми водой рисовыми полями, горными ярмарками, а особенно — искусством традиционной лаковой живописи, выполненной мастерами прошлого, чьё творчество стало национальным достоянием, такими как Ле Куок Лок, Фам Хау, Нгуен Ту Нгием, Фам Ван Дон, Нгуен Чонг Кьем, Чан Динь Тхо, Линь Чи, Зыонг Бик Льен, Хоанг Тич Чу.
Выступая на церемонии открытия, госпожа Нго Фыонг Ли отметила, что мероприятие имеет большое значение не только с культурной точки зрения, но и как живой символ дружбы между народами Вьетнама и России. Она подчеркнула, что лаковая живопись — это традиционный вид искусства Вьетнама, результат кропотливого, сложного художественного труда, требующего терпения, мастерства и души художника. «Сегодняшняя выставка — не просто культурное событие, а мост культурного обмена между вьетнамским и российским народами», — подчеркнула она.
Знатоки и ценители искусства в России с интересом слушали рассказ госпожи Нго Фыонг Ли о лучших образцах вьетнамского искусства, признанных на международном уровне: о национальном костюме — традиционном платье аозай и о лаковой живописи как уникальном культурном явлении.
По случаю выставки коллекция экспонатов о Вьетнаме в Государственном музее Востока была дополнена новыми «драгоценными жемчужинами» — подарками от госпожи Нго Фыонг Ли для музея и всех поклонников вьетнамского искусства в России. Это — особое платье аозай, сшитое для неё из вьетнамского шелка к официальному визиту в Россию в мае 2025 года вместе с Генеральным секретарем, и картина «Холм пальм» (1963) художника Фан Ке Ан — одного из самых выдающихся представителей вьетнамской живописи XX века. Аозай украшено изображениями берёзы — символа России — и бамбука — символа Вьетнама.
Ранее, в рамках мероприятия, состоялась встреча Министра культуры России с госпожой Нго Фыонг Ли, на которой обсуждались вопросы расширения культурного сотрудничества между двумя странами.
Госпожа Нго Фыонг Ли подчеркнула важную роль культуры в двусторонних отношениях, отметив, что культура является связующим звеном между народами России и Вьетнама, способствуя их взаимопониманию. Она также выразила глубокое впечатление от любви российского народа к вьетнамской культуре — множество людей выстроились в очередь на Вьетнамский культурный фестиваль на Красной площади после церемонии открытия 25 июля.
Министр Ольга Любимова высоко оценила значение Вьетнамского культурного фестиваля на Красной площади и выразила надежду, что в будущем подобные мероприятия будут проводиться и в других регионах России в подходящее время года. Министр с уважением пригласила госпожу Нго Фыонг Ли посетить Россию и принять участие в предстоящих культурно-дипломатических мероприятиях.
Приветствуя инициативы и предложения российской стороны, госпожа Нго Фыонг Ли выразила надежду, что Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерство культуры РФ продолжат вносить вклад в укрепление всестороннего стратегического партнёрства между двумя странами через практическое сотрудничество в таких формах, как подготовка кадров, обмен артистами, организация выставок, кинонедель и художественных представлений в обеих странах.