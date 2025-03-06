Крупнейшая во Вьетнаме выставка мебели открывается в городе Хошимин

На трехдневной выставке представлен широкий ассортимент продукции, включая мебель для дома и улицы, изделия народных промыслов, предметы домашнего декора, оборудование и дополнительные услуги. Занимая более 40 000 кв. м, VIFA EXPO 2025 предлагает динамичную деловую среду для предприятий, чтобы продемонстрировать свои последние инновации и наладить связи с иностранными покупателями.

В этом году в выставке примут участие более 650 экспонентов, 52% из которых приехали из 19 стран и территорий, а 48% представляют ведущие мебельные центры Вьетнама, расположенные в 17 провинциях и городах. В целях укрепления международной торговли выставка сотрудничает с такими крупными платформами трансграничной электронной коммерции, как Amazon и Wayfair, что облегчает вьетнамским предприятиям доступ к глобальным конечным пользователям через каналы B2C.

Помимо демонстрации продукции, VIFA EXPO 2025 служит ключевой платформой для налаживания контактов и обмена знаниями, помогая предприятиям осваивать новые рынки и укреплять свои конкурентные преимущества. Покупатели смогут открыть для себя высококачественные и уникальные изделия, созданные в соответствии с развивающимися мировыми тенденциями.

Отмечая свой самый большой масштаб, выставка предоставляет участникам всестороннюю поддержку, начиная от логистики и размещения и заканчивая индивидуальными деловыми встречами. Параллельно проводится серия отраслевых семинаров, а иностранные покупатели могут присоединиться к бесплатным экскурсиям на фабрики, чтобы получить непосредственное представление о процветающей мебельной промышленности Вьетнама.

Во Тан Тхань, вице-председатель Торгово-промышленной палаты Вьетнама (VCCI), подчеркнул, что, хотя мебельный сектор Вьетнама укрепил свою репутацию в мире, он сталкивается с проблемами, связанными с изменением торговой политики, конфликтами и конкуренцией между регионами. Являясь самой продолжительной мебельной выставкой в стране, VIFA EXPO остается важнейшим фактором международной экспансии, предлагая предприятиям ведущую платформу для контактов с глобальными партнерами с целью диверсификации своих рынков.