Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Круизный туризм процветает, поскольку Кханьхоа приняла более 19 000 иностранных туристов

Центральная провинция Кханьхоа 4 августа приняла в международном порту Камрань международный круизный лайнер Ms Viking Yidun, который доставил на берег 210 туристов из разных стран, включая Китай, Канаду и Италию, для знакомства с местными достопримечательностями. Во время пребывания в Кханьхоа посетители осмотрели древнюю башню Понагар, приняли участие в культурных мероприятиях в ремесленной деревне Чыонгшон и, помимо прочего, посетили пагоду Лонгшон.

К вечеру того же дня судно покинуло Камрань и продолжило свой путь, следующим пунктом назначения был Хошимин.

По данным провинциального департамента культуры, спорта и туризма, в этом году Кханьхоа принял 16 международных круизов, в которых приняли участие более 19 000 туристов, которые высадились на берег, чтобы осмотреть живописные пейзажи провинции и известные культурные, религиозные и художественные достопримечательности, а также насладиться блюдами местной кухни и экскурсиями по достопримечательностям.

Ожидается, что с сегодняшнего дня и до конца 2025 года он примет еще четыре круизных лайнера, на борту которых будет около 12 000 посетителей. Это отражает положительную динамику в восстановлении и развитии круизного туризма в провинции после переноса потока круизных рейсов из порта Нячанг в Международный порт Камрань в связи с продолжающимися работами по реконструкции и усовершенствованию в первом.

С начала года Кханьхоа посетило более 10,8 млн туристов, в том числе более 3,2 млн иностранных гостей, а общий доход от туризма достиг 42,379 трлн донгов (1,61 млрд долларов США).

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Выявленные правовые проблемы должны быть устранены, чтобы не препятствовать развитию

Выявленные правовые проблемы должны быть устранены, чтобы не препятствовать развитию

Генеральный секретарь партии То Лам, который является главой центрального руководящего комитета по совершенствованию институтов и законов, председательствовал на тематическом заседании 5 августа, в ходе которого он подчеркнул, что все выявленные правовые проблемы должны быть устранены как можно скорее и тщательнее, чтобы они не препятствовали развитию.
ПОДРОБНЕЕ

Top