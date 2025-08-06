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Круизный туризм процветает, поскольку Кханьхоа приняла более 19 000 иностранных туристов
К вечеру того же дня судно покинуло Камрань и продолжило свой путь, следующим пунктом назначения был Хошимин.
По данным провинциального департамента культуры, спорта и туризма, в этом году Кханьхоа принял 16 международных круизов, в которых приняли участие более 19 000 туристов, которые высадились на берег, чтобы осмотреть живописные пейзажи провинции и известные культурные, религиозные и художественные достопримечательности, а также насладиться блюдами местной кухни и экскурсиями по достопримечательностям.
Ожидается, что с сегодняшнего дня и до конца 2025 года он примет еще четыре круизных лайнера, на борту которых будет около 12 000 посетителей. Это отражает положительную динамику в восстановлении и развитии круизного туризма в провинции после переноса потока круизных рейсов из порта Нячанг в Международный порт Камрань в связи с продолжающимися работами по реконструкции и усовершенствованию в первом.
С начала года Кханьхоа посетило более 10,8 млн туристов, в том числе более 3,2 млн иностранных гостей, а общий доход от туризма достиг 42,379 трлн донгов (1,61 млрд долларов США).