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Круизный лайнер Pacific World доставил в Куангнинь 1700 туристов
Судно Pacific World, управляемое японской компанией Peace Boat Company, отправилось из Йокогамы и сделало несколько международных остановок, после чего бросило якорь в Халонге, прибрежном городе, славящемся своими изумрудными водами и известняковыми карстами. Это прибытие открыло дверь для прямых морских маршрутов, связывающих японские порты с Куангнинь, и местные власти надеются, что этот шаг привлечет больше состоятельных японских путешественников в этот город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время однодневной остановки пассажиры исследовали культурные и природные сокровища Куангниня. Многие восхищались драматическим морским пейзажем залива Ха Лонг, другие осматривали музей Куангнинь, бродили по оживленному рынку Халонг И или катались на канатной дороге Queen Cable Car с панорамными видами. В Донгчиеу тихая деревня Йендык предлагает заглянуть в сельскую вьетнамскую жизнь с ее традиционными ремеслами и пасторальным очарованием.
Куангнинь находится на волне туристического роста, подпитываемого восстанавливающимся круизным сектором. Провинция планирует привлечь 20 миллионов посетителей в 2025 году, включая 4,5 миллиона иностранцев, что может способствовать росту местной экономики более чем на 14 %. С начала 2024 года в международном круизном порту Халонг наблюдается рост круизного движения: по оценкам, в 2025 году 70 судов перевезут около 90 000 пассажиров, что на 30 % больше в год.
Такие роскошные лайнеры, как Celebrity Solstice, Mein Schiff 6 и Westerdam, вернулись, к ним присоединились новички, такие как Brilliant Lady, Luminara и Pacific World. Этот приток укрепляет репутацию Куангнинь как главного круизного центра Юго-Восточной Азии.