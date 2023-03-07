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Круизный лайнер доставил в Куангнинь почти 2.000 посетителей
Посетители планируют осмотреть ряд туристических достопримечательностей в этом районе, включая залив Халонг, признанный объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а также местную культуру и кухню в городе Халонг, прежде чем вечером того же дня покинуть провинцию и отправиться в Гонконг (Китай).
Это второй и самый большой круизный лайнер, прибывший в Куангнинь с начала этого года.
Ранее, 22 января, или в первый день Года Кошки, круизный лайнер Silver Spirit также доставил 500 туристов в Халонг. В марте город собирается принять по меньшей мере еще 4 иностранных судна с тысячами посетителей.
За первые два месяца 2023 года Куангнинь посетили 3,35 млн. человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, включая 157.000 иностранцев. За этот период провинция заработала на туризме более 6,5 трлн. донгов (274,66 млн. долл. США).
В этом году провинция планируют принять 15 млн. человек, в том числе 2 млн. иностранцев, а доходы от туризма составят 32,4 трлн. донгов (1,36 млрд. долл. США).