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Круглый стол призывает к инвестициям в агротуристическую недвижимость
Он будет проводиться Центром развития недвижимости (RED Centre) под руководством Вьетнамской ассоциации недвижимости (VNREA) и Институтом сельского хозяйства и туризма.
По словам председателя правления VNREA Нгуена Ван Хоя, в цепочке создания стоимости в сфере туризма и услуг, основанной на сельском хозяйстве, объекты размещения с согласованной, удобной и современной инфраструктурой могут принести наибольшую прибыль населенным пунктам и привлечь отдыхающих.
Таким образом, ожидается, что круглый стол свяжет финансовые организации и инвесторов с рынком агротуристической недвижимости, тем самым обеспечив гармонию между туризмом, агролесоводством и рыболовством и недвижимостью.
Фам Ван Тхуи, заместитель главы Национальной администрации туризма Вьетнама, подчеркнул необходимость более решительных действий для создания прорыва в сфере агротуристической недвижимости.
Фам Тхань Тунг, заместитель главы Института сельского хозяйства и туризма, отметил преимущества Вьетнама в сфере агро- и сельского туризма, которые, по его словам, помогут Вьетнаму превратиться в новое привлекательное туристическое направление в регионе.
Кроме того, агро-, сельский туризм соответствует тенденции зеленой, циркулярной, устойчивой экономики и способствует международным обменам в населенных пунктах и экспорту сельскохозяйственной продукции на месте, добавил он.
В соответствии с программой развития сельского туризма в сельской местности нового типа на период 2021-2025 годов, в каждом городе и провинции должен появиться как минимум один туристический объект, связанный с сельским хозяйством, культурой, ремесленными деревнями или местной экологической средой.
Эксперты по туризму заявили, что сотрудничество между населенными пунктами, секторами и предприятиями в соответствии с поручениями правительства необходимо для обеспечения устойчивого развития этого сегмента.