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Краткая биография товарища Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама

Ниже приводится краткая биография товарища То Лама, генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президента Социалистической Республики Вьетнам.
    Товарищ То Лам, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президент СРВ. Фото: ВИA
- Дата рождения: 10 июля 1957 г. Этническая принадлежность: Кинь 
- Место рождения: Провинция Хынгйен, уезд Ванжанг, община Нгиачу 
- Место жительства: № 64 Фан Динь Фунг, район Куантхань, район Бадинь, Ханой. 
- Дата вступления в КПВ: 22 августа 1981 г. 
- Ученые звания, степени: Профессор, доктор юридических наук 
- Член ЦК КПВ 11-го и 12-го, 13-го созывов 
- Член Политбюро Центрального комитета партии в 12-м и 13-м созывах 
- Депутат НС 14-го и 15-го созыва 
- Заместитель министра общественной безопасности: 2010 - 2016 гг. 
- Министр общественной безопасности: 2016 – 2024 гг. 
- Генерал милиции 
- Министр общественной безопасности 
- Повышен в звании до генерала народной общественной безопасности в январе 2019 года 
- Президент Социалистической Республики Вьетнам: 2024 год 
- 3 августа 2024 года: Избран Центральным комитетом партии Генеральным секретарем 13-го Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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