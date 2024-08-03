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Краткая биография товарища Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама
- Место рождения: Провинция Хынгйен, уезд Ванжанг, община Нгиачу
- Место жительства: № 64 Фан Динь Фунг, район Куантхань, район Бадинь, Ханой.
- Дата вступления в КПВ: 22 августа 1981 г.
- Ученые звания, степени: Профессор, доктор юридических наук
- Член ЦК КПВ 11-го и 12-го, 13-го созывов
- Член Политбюро Центрального комитета партии в 12-м и 13-м созывах
- Депутат НС 14-го и 15-го созыва
- Заместитель министра общественной безопасности: 2010 - 2016 гг.
- Министр общественной безопасности: 2016 – 2024 гг.
- Генерал милиции
- Министр общественной безопасности
- Повышен в звании до генерала народной общественной безопасности в январе 2019 года
- Президент Социалистической Республики Вьетнам: 2024 год
- 3 августа 2024 года: Избран Центральным комитетом партии Генеральным секретарем 13-го Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.