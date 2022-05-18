Ко Дню рождения Хо Ши Мина: конкурс «Красивый и богатый вьетнамский язык» в Татарстане

По случаю 132-й годовщины со дня рождения Президента Хо Ши Мина 19 мая, 15 мая в Доме дружбы народов Татарстана, г. Казань, Республика Татарстан Российской Федерации, Союз вьетнамской молодежи в Казане совместно с Ассоциацией вьетнамских студентов города организовали конкурс «Красивый и богатый вьетнамский язык».

Конкурс призван создать атмосферу захватывающего соревнования, способствуя дальнейшему укреплению солидарности и сплоченности в студенческом сообществе в городе.

Впервые в Казани прошло мероприятие для любителей вьетнамского языка, где показали знания и любовь к родному языку, тем самым укрепляя красоту традиционной культуры у каждого вьетнамца.

Конкурс «Красивый и богатый вьетнамский язык» состоял из 4-х туров: «Молниеносность», «Смелость», «Неожиданность», «Уверенная победа». В мероприятии приняли участие 25 студентов от городских университетов, и их поддержало большое количество зрителей.

Конкурсанты продемонстрировали свои знания языка ответами на вопросы жюри о лексике и грамматике, фразах, идиомах, народных песнях, пословицах, угадывании слов...

Также на конкурсе студенты выступили с художественной программой, пронизанной вьетнамской культурой.