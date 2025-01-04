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Кофейный сектор ищет пути к устойчивому росту
В сезон 2023-2024 годов, с октября 2023 года по сентябрь 2024 года, Вьетнам экспортировал 1,45 млн тонн кофе, а общая выручка составила почти 5,43 млрд долларов США. Хотя количество сократилось на 12,7%, стоимость выросла на 33% по сравнению с предыдущим сезоном.
С начала 2024 года по 15 декабря экспорт кофе достиг 5,2 миллиарда долларов США, став третьим сельскохозяйственным продуктом во Вьетнаме после фруктов, овощей и риса, который превысил отметку в 5 миллиардов долларов США.
До Ха Нам, вице-президент Вьетнамской ассоциации кофе и какао (Vicofa), заявил, что резкое увеличение доходов от экспорта кофе произошло благодаря беспрецедентному скачку цен в первой половине 2024 года. В течение кофейного сезона 2023-2024 годов, когда прогнозировалось сокращение производства во многих основных странах-производителях кофе, на рынке наблюдался постоянный рост цен. Впервые цена на кофе робуста на лондонском рынке кофейных фьючерсов превысила 5 000 долларов США за тонну, причем цены на кофе робуста превысили цены на кофе арабика, тогда как раньше они всегда были ниже. На внутреннем рынке цены на кофе также достигли новых высот, достигнув самого высокого уровня за последние 30 лет и даже превысив экспортные цены.
В целом за сезон 2023-2024 годов средняя экспортная цена на кофе составила 3 673 доллара США за тонну, что почти на 50 % выше, чем в предыдущем сезоне. Благодаря этому росту кофе стал сельскохозяйственным продуктом с самым высоким ростом цен среди основных экспортных товаров Вьетнама.
Нгуен Куанг Бинь, эксперт по кофейному рынку, сказал, что мировой и внутренний рынки кофе, как ожидается, останутся нестабильными, что потребует от сектора быстрой адаптации, чтобы оставаться на плаву и поддерживать устойчивый рост.
По словам Нгуен Куанг Биня, ближайшая задача вьетнамской кофейной промышленности - устранить пробелы в цепочке поставок и восстановить доверие к партнерам по экспорту.
При этом фермеры должны уделять первоочередное внимание повышению качества кофе, а не беспорядочному расширению площадей, что может привести к избыточному предложению.
Помимо закупки и экспорта сырого кофе, предприятиям необходимо активно инвестировать в переработку и глубокую переработку продукции с добавленной стоимостью, чтобы обеспечить долгосрочный устойчивый рост.
Фан Минь Тхонг, генеральный директор акционерной компании Phuc Sinh, имеющий многолетний опыт экспорта кофе, рассказал, что, несмотря на большой объем производства, вьетнамский кофе часто ассоциируется с более низким качеством, что приводит к снижению его стоимости по сравнению с другими странами.
Поэтому Вьетнам должен сосредоточиться на повышении качества и создании более отличительных, более ценных продуктов, а не просто сырого кофе. Это не просто предложение о возможностях, а тенденция, которую необходимо принять, чтобы повысить ценность и укрепить бренд вьетнамского кофе.
Кроме того, устойчивое развитие и практика производства, отвечающего критериям экологической, социальной и управленческой безопасности (ESG), стали необратимой глобальной тенденцией. Поэтому, чтобы продавать продукцию по всему миру, и особенно на таких важных рынках, как ЕС, другого пути нет - компании должны сотрудничать с фермерами, чтобы построить производственно-перерабатывающую цепочку, отвечающую этим стандартам, подчеркнул Фан Минь Тхонг.