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НОВОСТИ

Кото представляет смарт-приложение для развития цифрового управления и устойчивого туризма

9 июля специальная зона Кото в северной провинции Куангнинь официально запустила свое приложение «Co To Digital», что стало значительным шагом вперед в ее усилиях по цифровой трансформации.
  Уголок специальной зоны Кото. Фото: ВИA  
Приложение, созданное как интеллектуальная и удобная платформа, выходит за рамки обычного инструмента электронного правительства. Оно служит цифровым компаньоном как для местных жителей, так и для туристов, обеспечивая быстрый доступ к целому ряду комплексных услуг. Пользователи могут легко проверить расписание паромов, найти рестораны и места для проживания, познакомиться с культурными и историческими достопримечательностями острова, а также получать в режиме реального времени информацию о местных событиях и погодных условиях.

Предлагая удобные и прозрачные услуги, приложение играет важную роль в стратегии Кото стать умным, дружелюбным и устойчивым местом отдыха, где посетители чувствуют себя желанными, безопасными и обеспеченными поддержкой.

Известный своими нетронутыми природными ландшафтами и яркими прибрежными традициями, Кото является передовым форпостом страны. Устойчивое островное сообщество и его уникальная прибрежная культура составляют основу привлекательности Кото как самобытного и весьма перспективного направления на севере Вьетнама.

Особая зона определила туризм не только как ключевую экономическую движущую силу, но и как миссию, позволяющую поделиться своими природными чудесами и культурной глубиной с широким миром. Местные власти по-прежнему готовы сотрудничать с жителями и бизнесом, чтобы развивать туризм экологичным, безопасным и самобытным способом, уделяя особое внимание сохранению природы, инновациям и устойчивому развитию.

ИЖВ/ВИА

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