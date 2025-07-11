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Кото представляет смарт-приложение для развития цифрового управления и устойчивого туризма
Предлагая удобные и прозрачные услуги, приложение играет важную роль в стратегии Кото стать умным, дружелюбным и устойчивым местом отдыха, где посетители чувствуют себя желанными, безопасными и обеспеченными поддержкой.
Известный своими нетронутыми природными ландшафтами и яркими прибрежными традициями, Кото является передовым форпостом страны. Устойчивое островное сообщество и его уникальная прибрежная культура составляют основу привлекательности Кото как самобытного и весьма перспективного направления на севере Вьетнама.
Особая зона определила туризм не только как ключевую экономическую движущую силу, но и как миссию, позволяющую поделиться своими природными чудесами и культурной глубиной с широким миром. Местные власти по-прежнему готовы сотрудничать с жителями и бизнесом, чтобы развивать туризм экологичным, безопасным и самобытным способом, уделяя особое внимание сохранению природы, инновациям и устойчивому развитию.